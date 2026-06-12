Prezydent dziękuje USA. F-35 są już w Polsce [ZDJĘCIA]

W piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości wezmą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Samoloty przeleciały nad Westerplatte, Warszawą i Wawelem.

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wcielenia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP podziękował Stanom Zjednoczonym za dzielenie się swoją technologią i osiągnięciami inżynieryjnymi z Polską.

Prezydent podziękował „wszystkim tym, którzy doprowadzili nas do dzisiejszego wydarzenia”.

Prezydentowi Donaldowi Trumpowi, przywódcy Stanów Zjednoczonych, będę miał okazję podziękować osobiście, ale na ręce pana sekretarza (podsekretarza stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomasa DiNanno) i pana ambasadora (ambasadora USA Thomasa Rose’a) dziękuję Stanom Zjednoczonym za to, że nasz sojusznik jest gotowy do dzielenia się swoją technologią, swoimi osiągnięciami inżynieryjnymi, także z Rzeczpospolitą Polską, z tak ważnym swoim sojusznikiem i partnerem

powiedział Nawrocki.

Poczucie budowania wspólnoty

Umiejętność wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym pomiędzy tymi maszynami daje nam także poczucie budowania odpowiedzialności w najsilniejszym i najważniejszym sojuszu, jaki służy wolnemu światu, a więc Sojuszu Północnoatlantyckiemu

podkreślił.

Nawrocki podziękował także „pierwszemu żołnierzowi RP”, szefowi Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławowi Kukule, „pierwszemu pilotowi RP”, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneuszowi Nowakowi, a także wszystkim żołnierzom, negocjatorom i personelowi, który „przyczynili się do dzisiejszego wydarzenia”.

Prezydent powiedział także, że na piątkową uroczystość zaprosił b. szefa MON, szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka.

Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczypospolitej przygotować tę wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadania

powiedział Nawrocki.

Po zakończeniu przemówienia prezydent podszedł do Kosiniaka-Kamysza, następnie do Błaszczaka, po czym zaprosił byłego i obecnego szefa MON, by uścisnęli sobie dłonie. (PAP)

Wydarzenie

Piloci polskich F-35 wykonały uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach „Powitania z Polską”.

9: 45 - Ok. godz. 9.45 myśliwce przeleciały nad Westerplatte.

10:10 Ok. godz. 10.10 samoloty pojawiły się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.

10:30 Trasę zakończył przelot nad Krakowem –

10:35 Około godziny 10.35 formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe 5. generacji F-35, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Tego typu nowoczesne samoloty obecnie stają się jednym z najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w NATO.

O kontrakcie z USA

Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą „Husarz”. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca br. w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 r.

ZDJĘCIA

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa.

Samoloty F-35 (P,L) i F-16 (C) Sił Powietrznych RP podczas uroczystego przelotu nad Krakowem, 12 bm. Polskie F-35 wykonują uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską” / autor: PAP

Przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska.

Samolot F-35 Sił Zbrojnych RP na pasie startowym na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku / autor: PAP

Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika.

Zbliżenie: . Samolot F-35 Sił Zbrojnych RP na pasie startowym na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku / autor: PAP

Wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Samolot F-35 Sił Powietrznych RP podczas uroczystego przelotu nad Gdańskiem, 12 bm. Polskie F-35 wykonują uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską” / autor: PAP

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.

Samoloty: F-35 (2P,2L) i F-16 (P,L) Sił Powietrznych RP podczas uroczystego przelotu nad Warszawą, 12 bm. Polskie F-35 wykonują uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską” / autor: PAP

Samoloty: F-35 (L,2P) i F-16 (P) Sił Powietrznych RP podczas uroczystego przelotu nad Warszawą / autor: PAP

Samoloty F-35 (L,P) i F-16 (C) Sił Powietrznych RP podczas uroczystego przelotu nad Gdańskiem / autor: PAP

PAP, JB

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