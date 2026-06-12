Odblokowanie Cieśniny Ormuz. Padła jasna deklaracja

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a USA - blokadę irańskich portów.

W rozmowie z mediami w Gabinecie Owalnym Trump oświadczył, że osiągnął „znakomite” porozumienie w sprawie wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane. Ogłosił, że ostateczne sfinalizowanie porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Podkreślił też, że być może dokument zostanie podpisany w weekend w Europie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Cieśnina Ormuz w pełni otwarta

Według Trumpa na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Prezydent USA zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.

Co zawiera porozumienie?

Trump przekazał też, że zgodnie z porozumieniem ramowym Iran „nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej”. W ocenie prezydenta USA ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia porozumienia.

Trump napisał wcześniej w czwartek w serwisie Truth Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które władze tego państwa zaakceptowały. Odwołał też amerykańskie ataki na Iran, które miały zostać przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek.

Głos Iranu

Teheran nie potwierdził oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu „nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią”.

Głos mediatorów

Według rozmówców agencji zaznajomionych z sytuacją, w toczących się od ponad dwóch miesięcy rokowaniach doszło do „prawdziwego przełomu”, a mediatorzy wykazują „ostrożny optymizm” w sprawie zawarcia ostatecznego porozumienia.

Amerykańskie media przypomniały, że w ostatnich miesiącach Trump wielokrotnie zapewniał, że porozumienie z Iranem jest blisko.

Konflikt

USA i Izrael rozpoczęły wojnę z Iranem 28 lutego. Od 8 kwietnia trwa chwiejny rozejm - mimo prowadzonych negocjacji dochodziło do wzajemnych ostrzałów, które zintensyfikowały się w ostatnich dniach.

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pap, jb