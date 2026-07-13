Trump: Ameryka przejmuje kontrolę nad cieśniną Ormuz

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.

„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu” - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social / autor: X - screen

Siły USA mają pobierać opłatę 20 proc. wartości ładunku statku pokonującego Ormuz

Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia „wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata”. Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast.

PAP, sek

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