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Trump: Ameryka przejmuje kontrolę nad cieśniną Ormuz
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.
„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu” - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Siły USA mają pobierać opłatę 20 proc. wartości ładunku statku pokonującego Ormuz
Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia „wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata”. Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast.
PAP, sek
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