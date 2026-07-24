Dramat uwięzionych marynarzy. Jest ich tam 6 000

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka zaapelował o pilną ewakuację sześciu tysięcy marynarzy uwięzionych na czterystu statkach w rejonie cieśniny Ormuz. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem całkowicie sparaliżował tamtejszą żeglugę.

Od początku walk w tym kluczowym rejonie zginęło siedemnastu marynarzy, a niektórzy zostali porzuceni przez armatorów bez pensji i pomocy – informuje agencja Reuters. Miesiąc temu Międzynarodowa Organizacja Morska rozpoczęła akcję ratunkową, gdy na pomoc czekało jedenaście tysięcy marynarzy. Blokada szlaku, przez który przechodziło dwadzieścia procent światowego zużycia ropy i gazu, wywołała wstrząs na rynkach surowców.

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