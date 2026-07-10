Trump: zawieszenie broni się SKOŃCZYŁO!

Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło - napisał w piątek prezydent USA Donald Trump. Według mediów katarscy mediatorzy odbywają rozmowy z przedstawicielami Iranu.

„Islamska Republika Iranu poprosiła nas, by kontynuować »rozmowy«. Zgodziliśmy się to zrobić, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły im, że zawieszenie broni się SKOŃCZYŁO! Dziękuję za uwagę” - napisał Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.

Co się wydarzyło?

Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. Po dwudniowej serii we wtorek i środę, w czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz oraz na siły USA na Bliskim Wschodzie.

Jak podał m.in. portal Axios, w czwartek, w koordynacji z amerykańskimi negocjatorami, mediatorzy z Kataru wyruszyli do Iranu na rozmowy dotyczące deeskalacji konfliktu.

Cytowany przez media dyplomata stwierdził, że choć rozmowy trwają, to „jasne jest, że obie strony chcą wrócić do MOU”, czyli wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni. Trump w ostatnich dniach mówił, że nie wie, czy chce zawrzeć kolejne porozumienie z Iranem, twierdząc, że Irańczycy - których nazywał szumowinami - nie dotrzymują umów.

Po prostu dokończmy robotę - powiedział we wtorek podczas szczytu NATO w Ankarze.

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pap, jb