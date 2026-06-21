Cieśnina Ormuz jest tak otwarta, że pozostaje zamknięta

Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta dla statków aż do odwołania – podał w niedzielę Reuters za irańską agencją prasową Fars. Media w Teheranie, powołując się na źródło wojskowe, poinformowały, że irańska marynarka wojenna nie wydała zezwolenia na tranzyt żadnym jednostkom. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę, że Iran nie będzie pobierał opłat tranzytowych od statków przepływających przez cieśninę Ormuz ani w okresie zawieszenia broni, ani po nim

Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły 18 czerwca 60-dniowe zawieszenie broni na czas negocjacji pokojowych. Mimo tego Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w Teheranie ogłosił w sobotę zamknięcie cieśniny Ormuz w odpowiedzi na izraelskie ataki w Libanie. Tego samego dnia amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) poinformowało, że pomimo napiętej sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz statki handlowe kontynuują rejsy w tym regionie.

Sytuacja w cieśninie Ormuz może mieć kluczowy wpływ na negocjacje między USA i Iranem, które zaplanowano w niedzielę w kurorcie Buergenstock w Szwajcarii.

Wiceprezydent USA J.D. Vance w Białym Domu / autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Rozmowy USA-Iran w Szwajcarii z udziałem wiceprezydenta JD Vance’a

Rzecznik irańskiego MSZ poinformował, że przed południem delegacja z Iranu spotka się z mediatorami z Kataru i Pakistanu, a następnie zasiądzie do czterostronnych rozmów z udziałem Stanów Zjednoczonych. Jak stwierdził, spotkanie w Szwajcarii jest kontynuacją wdrażania memorandum o porozumieniu podpisanego w tym tygodniu z USA.

Na czele amerykańskiej delegacji stanął wiceprezydent J.D. Vance, któremu towarzyszą specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalny wysłannik ds. misji pokojowych i zięć prezydenta Donalda Trumpa.

W skład irańskiej delegacji wchodzą m.in. główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Ali Bagheri Kani oraz szef banku centralnego Abdolnaser Hemati.

Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi (2R) w rozmowie z ministrem spraw wewnętrznych Pakistanu Syed Mohsin Naqvi (2L) w Teheranie / autor: PAP/EPA/IRANIAN FOREIGN MINISTRY OFFICE

W rozmowach w roli mediatorów wezmą także udział premier Pakistanu Shehbaz Sharif, szef sztabu generalnego pakistańskiej armii, generał Asim Munir, oraz delegacja z Kataru.

Ormuz, trasa kluczowa dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, została zablokowana przez Teheran na przełomie lutego i marca, gdy wybuchła wojna między USA i Izraelem a Iranem.

Trump: nie będzie żadnych opłat za tranzyt przez Ormuz, chyba że my będziemy je pobierać

„Przez 60 dni w okresie zawieszenia broni w Cieśninie Ormuz NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH i po jego upływie też NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH, chyba że zostaną one nałożone przez Stany Zjednoczone Ameryki i w ich imieniu, w przypadku braku zawarcia umowy, za usługi świadczone w charakterze Anioła Stróża krajom Bliskiego Wschodu, w celu zwrotu kosztów poniesionych w przeszłości, obecnie i w przyszłości” - napisał prezydent USA Donald Trump we wpisie na Truth Social.

Wpis Trumpa to komentarz do wątpliwości powstałych w wyniku podpisania wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Zapisy umowy mówią, że przez 60 dni negocjacji na temat ostatecznej wersji żegluga przez Ormuz będzie swobodna i nie będzie podlegała opłatom. Po tym okresie jednak tekst zdaje się sugerować możliwość takich opłat.

Komentując te zapisy w czwartek, wiceprezydent USA J.D. Vance wykluczył, by umożliwiały one przyszłe pobieranie opłat od statków i podkreślił, że w procesie rozmów na temat cieśniny będą uczestniczyć nie tylko Iran i Oman - państwa które według doniesień rozmawiały na temat poboru opłat - ale też inne państwa Zatoki Perskiej. Według Vance’a rozmowy te miałyby dotyczyć bezpieczeństwa żeglugi, a nie podatków.

Donald Trump już wcześniej niejednokrotnie sugerował, że to Stany Zjednoczone mogą pobierać opłaty za żeglugę. W jednej z takich wypowiedzi mówił, że mógłby to robić „wspólnie z ajatollahem”, choć potem wycofał się z tych deklaracji.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

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