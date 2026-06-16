Polska ambitna w niestabilnym świecie, czyli kto wyznaczy strategiczne cele na najbliższą dekadę

W czasie globalnej niestabilności geopolitycznej i technologicznego wyścigu zbrojeń Polska potrzebuje konkretnej wizji. W odpowiedzi na brak jasnej, spójnej strategii rozwojowej po stronie obecnego rządu, z inicjatywy Fundacji SET w stołecznym Centralnym Domu Technologii odbył się niezwykle ciekawy kongres pod hasłem: „Polska ambitna. Jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie?”. Zgromadził ekspertów, doświadczonych polityków prawicy i przedstawicieli biznesu, a ranga wydarzenia podkreślona została honorowym patronatem Prezydenta RP.

Silna Polska – lider Europy Środkowo-Wschodniej

Debaty zainaugurował Wojciech Dąbrowski, Prezes Fundacji SET oraz członek Rady Energii i Zasobów Naturalnych w Kancelarii Prezydenta RP, podsumowując ostatni rok działalności eksperckiej, jednoznacznie wskazał kierunek i ambicje środowisk konserwatywnych.

Właśnie ten rok ostatni był takim rokiem budowy marki Fundacji SET. Byliśmy aktywni, uczestniczyliśmy w kongresach i w Polsce, i za granicą i dalej mamy zamiar kolejnych latach tę aktywność pogłębiać, bo w sercach mamy głęboko Polskę, nowoczesną Polskę, silną Polskę, Polskę silną sojuszem północnoatlantyckim, a także silną w realizacji idei Trójmorza

– mówił prezes Dabrowski.

Klucz militarny

Kluczowy panel otwierający został zdominowany przez trzeźwą, analityczną ocenę aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Mariusz Błaszczak, wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, odniósł się do polityki zagranicznej obecnej koalicji rządzącej, stawiając diagnozę niebezpiecznej postawy premiera i jego politycznego otoczenia.

Największe znaczenie ma to, że polityka rządu Donalda Tuska jest polityką antyamerykańską i to jest groźne dla Polski z wielu powodów. Podstawowy powód jest zaś natury militarnej

– wyjaśniał Błaszczak.

Jego zdaniem Unia Europejska absolutnie nie jest w stanie zastąpić relacji transatlantyckich, a forsowana przez europejskie stolice koncepcja „autonomii strategicznej” uderza w polskie interesy. Wicepremier Błaszczak przedstawił krótką, ale stanowczą receptę na zbrojenia.

Mówiąc krótko - wzmacniać polskie siły zbrojne poprzez wyposażanie wojska polskiego w nowoczesną broń amerykańską. Nie ma europejskich ekwiwalentów wobec F35, wobec systemu Patriot

– konkludował premier Błaszczak, odnosząc się jednocześnie w podsumowaniu do paraliżującej unijnej presji klimatycznej.

Trzeba, żeby Polską rządził rząd, który stawia na rozwój. Stawia na rozwój. Należy odrzucić również te ideologie.

Suwerenność gospodarcza

Równie mocno podczas kongresu wybrzmiała kwestia niezależności gospodarczej państwa. Były wicepremier oraz Minister Aktywów Państwowych, Jacek Sasin, przypomniał, że odpowiedzialne państwo musi mądrze stymulować strategiczne gałęzie produkcji, co dziś niestety nie ma miejsca.

My nie jesteśmy krajem, zresztą nie ma takiego kraju na świecie, który jest w stanie zbudować całkowitą autrakię gospodarczą. Tego się nie da zrobić, nie da się powiedzieć, że można zachować pełną suwerenność w każdym obszarze gospodarki, ale wskazując sektory strategiczne oczywiście możemy starać się tutaj przynajmniej zbliżyć do takiego modelu, gdzie będziemy samowystarczalni

– mówił wicepremier Sasin, który zwrócił też uwagę na jeden z krytycznych aspektów bezpieczeństwa narodowego, cytując przy tym prezydenta USA.

Przemysł stalowy, to coś, o czym mówiąc mam w głowie słowa prezydenta Donalda Trumpa: Nie masz stali, nie masz państwa. To określa strategiczność tego przemysłu.

A jak skutecznie finansować wielkie projekty i rozwój? Według byłego szefa resortu aktywów państwowych, potężne środki leżą poza państwową kasą, czekając na impuls i współpracę z sektorem publicznym. „[…] pieniądze nie są w budżecie. Pieniądze są w firmach i tych państwowych, wielkich firmach i tych prywatnych. Teraz chodzi o to, żeby stworzyć mechanizm, żeby te firmy chciały te pieniądze wydać na realizację kluczowych, strategicznych inwestycji dla Polski”.

System naczyń połączonych

Ważnym punktem kongresowej dyskusji o długofalowym planowaniu państwowym było wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta RP. Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na to, że bezpieczeństwo państwa opiera się na wielu przenikających się płaszczyznach – od rolnictwa po siły zbrojne i energetykę – z czym zupełnie nie radzi sobie obecna władza.

To wszystko jest system naczyń połączonych i myślę, że tego niestety bardzo brakuje w obozie władzy, który dzisiaj dzierży stery rządów w Polsce, czyli takiego myślenia holistycznego, myślenia wykraczającego nie tylko w czasie, ale także w przestrzeni, dalej niż jeden resort, dalej niż zrozumienie takiej czy innej polityki, takiego czy innego interesu partii politycznej. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to powinno wypływać poza ramy partyjne, poza ramy czasu, w którym jesteśmy i poza takie skondensowane myślenie resortowe, które wiele rzeczy utrudnia.

– mocno wypunktował minister Bogucki.

Do tych strategicznych diagnoz wprost odniósł się Bartosz Grodecki, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazał, że wojna za naszą wschodnią granicą drastycznie przemodelowała sytuację Polski, na którą patrzy dziś z uwagą cały świat.

Nagle się okazuje, że jesteśmy w bardzo ważnym punkcie na mapy, na mapie świata i w ważnym momencie historycznym dla nas. Otóż całe oko współczesnego zachodniego świata skupia się na Polsce i to słyszę bardzo często

– mówił szef BBN namawiając do szerokiego spojrzenia na odporność kraju, zaznaczając jasno kierunek, w którym jako naród powinniśmy podążać.

Nie mówimy o bezpieczeństwie w sposób silosowy, tylko mówimy o bezpieczeństwie w sposób szeroki i w sposób w sposób komplementarny.

Kongres SET „Polska Ambitna” dowiódł jednego: by przetrwać i rosnąć w siłę w czasach chaosu, jedyną właściwą drogą jest obrona strategicznego kapitału, wielowymiarowe myślenie o odporności poza podziałami resortowymi, realizacja potężnych projektów wspólnie z kapitałem prywatnym oraz niezachwiane zacieśnianie sojuszu z USA. Czas na prawdziwie Ambitną Polskę. Czas na strategię rozwojową Polski, wymykającą się parlamentarnej kadencyjności. Tym razem piłka jest po stronie opozycji, która nie czekając na ruch rządzących dziś krajem, buduje taką strategię.

Maciej Wośko