Fala wyłudzeń „na dopłaty unijne”. Znamy metody oszustów

Kiedyś poczucie bezpieczeństwa burzyła kręcąca się po okolicy czarna Wołga. Dziś są to fałszywi inspektorzy w białych Daciach – pojazdy tej marki i w takim właśnie kolorze są najczęściej wykorzystywane jako auta służbowe przez inspektorów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podpierając się autorytetem Agencji, wskazują, że złożone przez rolnika wnioski o przyznanie dopłat są wybrakowane i zawierają błędy. W zamian za „odstąpienie od nałożenia wysokich kar” z utratą wsparcia na czele, żądają łapówki.

ARiMR ostrzega: to nie są urzędnicy, tylko „farbowane lisy”, wykorzystujące niewiedzę oraz stres związany z kontrolami i z rozliczaniem wniosków do wyłudzenia od rolników pieniędzy. Uderzają przy tym w czuły punkt, jakim są dopłaty bezpośrednie. Agencja przypomina, że prawdziwi kontrolerzy zawsze posiadają legitymację służbową i pisemne upoważnienie, które muszą okazać na żądanie rolnika. Nigdy nie pobierają też podczas kontroli opłat. Każda wizyta służy wyłącznie weryfikacji danych i kończy się sporządzeniem stosownej dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odmówić przekazania pieniędzy i skontaktować się z najbliższym biurem Agencji lub z policją.

Komu pomaga ARMiR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa od 1994 roku. Jest instytucją wykonawczą polityki rolnej państwa. To do niej zwracają się rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy, samorządy lokalne czy też podmioty z sektora rybackiego o pomoc finansową. Głównymi zadaniami ARiMR są: wdrażanie instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz wypłata środków z budżetu krajowego. ARiMR pomaga rolnikom, grupom producentów rolnych, samorządom, przedsiębiorcom mieszkańcom wsi itd.

Wsparcie ze środków krajowych

W ostatnich latach ARiMR wdrożyła takie instrumenty finansowe wspólnej polityki rolnej, jak: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) czy Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Ze środków krajowych ARiMR wypłaca m.in.: dopłaty do kredytów preferencyjnych, inwestycyjnych czy klęskowych. Agencja prowadzi również kolczykowanie i rejestr zwierząt, system identyfikacji działek rolnych i ewidencję producentów a także krajowy rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Na podst.: ARiMR, Komisja Europejska, PAP, CUK.pl

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