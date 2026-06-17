Prawo budowlane: garaże i budynki gospodarcze będą większe!

Większy garaż czy szopę wreszcie będzie można postawić bez łamania przepisów – nawet jeśli stoją blisko granicy działki. Nadchodzą zmiany, na które właściciele nieruchomości czekali od lat! Rząd chce poluzować limity wymiarów, które od lat sprawiały problemy inwestorom i architektom, utrudniając realizację nawet prostych przydomowych inwestycji.

Dobra wiadomość dla właścicieli domów jednorodzinnych i działek. 20 września 2026 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które pozwolą budować większe garaże oraz budynki gospodarcze przy granicy działki. Zmiany pilotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwiększą zarówno dopuszczalną wysokość, jak i długość takich obiektów.

Bez dodatkowych formalności

Obecnie budynki gospodarcze i garaże sytuowane przy granicy działki lub w odległości co najmniej 1,5 metra od niej muszą spełniać rygorystyczne wymogi. Maksymalna długość takiego obiektu wynosi 6,5 metra, a wysokość nie może przekroczyć trzech metrów. Nowe zasady będą dotyczyć budynków stawianych przy granicy działki lub minimum 1,5 m od niej. Pozwolą zwiększyć swobodę projektowania i możliwość stawiania bardziej funkcjonalnych obiektów.

Nie każdy budynek skorzysta

Ułatwienia nie będą jednak dotyczyć wszystkich obiektów. Zachowany zostanie podstawowy warunek bezpieczeństwa i ochrony sąsiednich nieruchomości. Ściana zwrócona w stronę granicy działki nadal nie będzie mogła posiadać okien, drzwi ani innych elementów doświetlających. Nowe parametry obejmą zarówno budynki wolnostojące, jak i garaże stanowiące odrębne konstrukcje, ale przylegające bezpośrednio do domu jednorodzinnego.

Architekci przekonali ministerstwo

Co ciekawe, zwiększenie dopuszczalnych wymiarów nie było pierwotnie planowane. Pierwsza wersja projektu utrzymywała dotychczasowe ograniczenia. Przełom nastąpił po uwagach zgłoszonych przez Krajową Radę Izby Architektów RP. Architekci wskazywali, że w wielu miejscach w Polsce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymagają stosowania dachów spadzistych, a przy obowiązującym limicie wysokości postawienie zgodnego z prawem garażu z takim dachem często byłoby praktycznie niemożliwe.

Końcowy etap procedowania

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych znajduje się obecnie „na końcowym etapie procedowania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uwzględniło postulaty architektów i zakończyło analizę zgłoszonych uwag. Jeśli harmonogram legislacyjny nie ulegnie zmianie, nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 20 września br.

Lepiej jeszcze poczekać

Eksperci przypominają, że do momentu wejścia w życie nowych regulacji obowiązują dotychczasowe limity. Oznacza to, że rozpoczęcie budowy obiektu przekraczającego obecne parametry może zostać uznane za naruszenie prawa budowlanego.Osoby planujące budowę większego garażu lub budynku gospodarczego powinny więc zachować cierpliwość jeszcze przez kilka miesięcy.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Źródło: materiały MRiT, murator.pl, Krajowa Rada Izby Architektów RP, GUS

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