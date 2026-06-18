Powstaje największa sieć sklepów mięsnych!

Sieci Sokołów i Gzella, należące do zakładów mięsnych o tych samych nazwach, łączą siły – razem mają ponad 300 sklepów na terytorium całego kraju. Do obsługi placówek powołano spółkę Sokołów-Net. Jej prezesem został Wojciech Podsiadły – doświadczony menadżer, który przez ponad 15 lat rozwijał sprzedaż detaliczną w Grupie Sokołów. Oficjalnie projekt ruszy 1 października.

Fuzja jest o tyle nietypowa, że dotyczy zarówno przetwórstwa mięsa, jak i własnego kanału zbytu w detalu. Z pewnością transakcja poprawi pozycję negocjacyjną obu producentów wobec wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych. Jak jeszcze zmiany, które zaszły i nadal zachodzą, mogą wpłynąć na produkcję mięsa w całym łańcuchu „od pola do stołu”?

Jakość, pewność, gwarancja pochodzenia

Przede wszystkim, zgodnie z zapowiedziami, ma zostać wypracowana kompleksowa strategia rozwoju wzorcowego specjalistycznego sklepu mięsnego, uwzględniająca ściślejszą interakcję z klientami, bezpieczeństwo i komplementarność oferty produktów wyłącznie najwyższej jakości.

Trafiona odpowiedź na umowę UE-Mercosur

W obliczu szkodliwej umowy handlowej zawartej przez UE z Grupą Mercosur, która skutkuje napływem do krajów Wspólnoty narastającej fali produktów niespełniających norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, sklepy specjalistyczne może czekać druga młodość. Mogą stać się one ważnym elementem jednego z niezależnych od siebie kanałów sprzedaży żywności – dostatecznej i wysokiej jakości – których powstanie wydaje się być jedynie kwestią czasu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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