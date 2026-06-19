Ropa tanieje, ale ceny paliw wysokie. Oto powód

Porozumienie pokojowe między USA a Iranem wywołało wyraźne spadki na rynku ropy naftowej, jednak kierowcy w Polsce nie odczuwają tego jeszcze przy dystrybutorach.

Według analityków e-petrol wynika to m.in. z wygaszania rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, stopniowego wycofywania obniżonej akcyzy oraz planowanego od lipca powrotu wyższej stawki VAT.

Koniec programu osłonowego. Znowu podwyżki

Eksperci wskazują, że wraz z końcem czerwca przestanie obowiązywać program osłonowy. Przy obecnych cenach hurtowych oznaczałoby to wzrost kosztów tankowania – benzyna 95 mogłaby kosztować ok. 6,75 zł/l, a diesel zbliżyłby się do 7 zł/l.

Jak podkreślają analitycy, kierowcy liczą teraz na dalsze spadki cen ropy, które mogłyby złagodzić ewentualne podwyżki na początku lipca.

Co widać na rynku hurtowym?

Na rynku hurtowym od 16 czerwca nie obowiązują już obniżone stawki akcyzy (290 zł mniej dla benzyn i 280 zł dla diesla), co teoretycznie powinno podnosić ceny, ale spadki na giełdach naftowych częściowo to równoważą.

Maksymalne ceny

Maksymalne poziomy w detalu wynoszą obecnie ok. 6,00 zł/l dla benzyny i 6,20 zł/l dla diesla, a na weekend mają spaść o kilka groszy. Tanieje również LPG – średnia cena autogazu spadła do 3,47 zł/l.

Powinny być dalsze spadki cen

Analitycy prognozują, że w ostatnim tygodniu roku szkolnego możliwe są dalsze niewielkie spadki cen. Według e-petrol w najbliższych dniach benzyna 95 może kosztować 5,84–5,97 zł/l, diesel 5,99–6,14 zł/l, a LPG 3,38–3,46 zł/l.

Na giełdzie baryłka

Baryłka ropy West Texas Intermediate kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 76,91 USD, Ropa Brent na ICE obecnie jest wyceniana po 79,64 USD za baryłkę.

pap, jb