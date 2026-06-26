Ropa znowu drożeje. Orlen reaguje

Orlen podniósł w piątek hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 66 zł, benzyny Super Plus 98 o 42 zł, a oleju napędowego Ekodiesel o 44 zł na metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern.

Ceny hurtowe (Orlen)

- Benzyna 95 (Eurosuper): 5 271 zł/m³ (+66 zł)

- Benzyna 98 (Super Plus): 5 901 zł/m³ (+42 zł)

- Diesel (Ekodiesel): 5 414 zł/m³ (+44 zł)

Ceny maksymalne na stacjach (litr)

- Benzyna 95: do 5,95 zł (spadek o 0,01 zł)

- Benzyna 98: do 6,65 zł (spadek o 0,02 zł)

- Diesel: do 6,12 zł (wzrost o 0,01 zł)

Cena ropy na giełdzie

Ceny ropy na światowych giełdach wyraźnie wzrosły – baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 72,03 USD, co oznacza wzrost o 2,42 proc.

Również ropa Brent notowana na giełdzie ICE w Londynie podrożała i jest wyceniana na 75,39 USD za baryłkę, czyli o 2,24 proc. więcej niż wcześniej.

Taki wzrost cen surowca zazwyczaj przekłada się na wyższe koszty paliw w hurcie, a w dalszej kolejności może wpływać na ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach.

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pap, jb