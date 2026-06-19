Poseł KO. Miał przyjąć 1,5 mln łapówek

Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król miał przyjąć ok. 1,5 mln zł łapówek za pomoc w uzyskiwaniu unijnych dotacji na inwestycje oraz wpływanie na decyzje kadrowe i kontraktowe w spółkach i instytucjach na Śląsku. To kolejna w tym dniu odkryta afera finansowa Koalicji Obywatelskiej. Lawina rośnie, jak za poprzednich rządów Donalda Tuska

Prokuratura Europejska (EPPO) skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła Wojciech Król. Chodzi o podejrzenie płatnej protekcji przy inwestycji tramwajowej

Według ustaleń śledczych, działania miały mieć związek z inwestycją realizowaną przez Tramwaje Śląskie w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej. EPPO podejrzewa, że mogło dojść do wykorzystywania wpływów lub pozycji publicznej w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnicę.

Ewakuacja

Poseł Wojciech Król został w poniedziałek odwołany przez radę regionu Koalicji Obywatelskiej ze stanowiska wiceprzewodniczącego zarządu partii w woj. śląskim.

Kolejna ewakuacja

Do czasu wyjaśnienia sprawy z udzielania się w strukturach partii, a co za tym idzie z funkcji skarbnika KO w woj. śląskim, zrezygnował Marcin M. - były wiceprezydent Chorzowa i były członek zarządu Tramwajów Śląskich, który usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej.

Marcin M. poinformował PAP, że zarzuty, które mu przedstawiono, nie dotyczą korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej, ale nieprawidłowości w finansowaniu samorządowej kampanii wyborczej. Sprawa ma charakter rozwojowy, a postępowanie pozostaje na etapie przygotowawczym

pap, jb