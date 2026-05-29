Ceny mieszkań runą? Rekordowa podaż
Trójmiasto było w maju jedyną metropolią, w której miesiąc do miesiąca wzrosła średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów, z kolei w Warszawie średnia cena wróciła do poziomu poniżej 20 tys. złotych – wynika ze wstępnych danych serwisu RynekPierwotny.pl.
Emocje na rynku mieszkań. Tanieje?
„Najwięcej emocji nadal budzi Warszawa, gdzie od początku br. średnia cena metra kwadratowego wzrosła z niespełna 18,5 tys. do blisko 20 tys. zł, czyli o ok. 8 proc. W maju pojawiła się jednak niewielka korekta – średnia spadła o ok. 100 zł, do 19,9 tys. zł za metr kwadratowy” - wskazał Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl.
Przyczyna tańszych mieszkań
Ekspert zauważył jednak, że nie wynikało to z obniżek w cennikach, lecz ze zmiany struktury oferty. Na rynek trafiła bowiem duża pula mieszkań, w tym tych relatywnie przystępnych cenowo, w mniej atrakcyjnych lokalizacjach.
Gdzie ceny utrzymują się na wysokich poziomach? W ujęciu miesięcznym
Z raportu wynika, że drugi miesiąc z rzędu ceny pozostawały stabilne w Krakowie i Wrocławiu. Metr kwadratowy kosztuje tam, odpowiednio: 17,1 tys. oraz 15,3 tys. zł. Z kolei w Poznaniu, po wcześniejszych niewielkich wzrostach, maj przyniósł symboliczną korektę do poziomu 14,2 tys. zł za metr kwadratowy, czyli o ok. 100 zł niższego niż miesiąc wcześniej.
Od początku roku na stałym poziomie utrzymuje się średnia cena w Łodzi - ok. 11,5 tys. zł za metr kwadratowy. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena jest niewiele niższa i wynosi ok. 11,2 tys. zł za metr, ale - jak zauważyli autorzy raportu - dochodziło tam w tym roku do niewielkich spadków.
Na tym mało dynamicznym pod względem cen tle wyróżnia się Trójmiasto, gdzie po trzech miesiącach relatywnej równowagi cenowej średnia wzrosła w maju o ok. 1 proc. – z 17,7 tys. zł do 17,8 tys. zł za metr kwadratowy.
W ujęciu rocznym
W ujęciu rocznym widać wyraźne różnice pomiędzy rynkami.
W Warszawie średnia cena metra kwadratowego jest o ok. 10 proc. wyższa niż rok temu.
W Trójmieście i Poznaniu wzrost sięga ok. 6 proc.
We Wrocławiu cena mieszkania wzrosła ok. 4 proc., a
W Krakowie cena wzrosła ok. 3 proc.
W Łodzi ceny pozostają praktycznie na poziomie sprzed roku
W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są o ok. 1 proc. niższe niż w maju 2025 r.
Stabilizacja cen? Rekordowa podaż a ludzi coraz mniej
Zdaniem Wielgo, obecna stabilizacja średnich cen jest w dużej mierze efektem rekordowo wysokiej podaży mieszkań oraz rosnącego udziału lokali gotowych. W niektórych metropoliach stanowią one już 20–30 proc. całej oferty, a nawet 40–50 proc. sprzedawanych dziś mieszkań to lokale oddane do użytkowania lub takie, których oddanie nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Oznacza to silną konkurencję na rynku. Duża dostępność mieszkań ogranicza presję na wzrost cen i sprzyja negocjacjom, szczególnie w miastach z nadpodażą, takich jak Łódź czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie deweloperzy wyraźnie intensyfikują działania sprzedażowe
- ocenili eksperci.
pap, jb
