Ceny mieszkań runą? Rekordowa podaż

Trójmiasto było w maju jedyną metropolią, w której miesiąc do miesiąca wzrosła średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów, z kolei w Warszawie średnia cena wróciła do poziomu poniżej 20 tys. złotych – wynika ze wstępnych danych serwisu RynekPierwotny.pl.

Emocje na rynku mieszkań. Tanieje?

„Najwięcej emocji nadal budzi Warszawa, gdzie od początku br. średnia cena metra kwadratowego wzrosła z niespełna 18,5 tys. do blisko 20 tys. zł, czyli o ok. 8 proc. W maju pojawiła się jednak niewielka korekta – średnia spadła o ok. 100 zł, do 19,9 tys. zł za metr kwadratowy” - wskazał Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl.

Przyczyna tańszych mieszkań

Ekspert zauważył jednak, że nie wynikało to z obniżek w cennikach, lecz ze zmiany struktury oferty. Na rynek trafiła bowiem duża pula mieszkań, w tym tych relatywnie przystępnych cenowo, w mniej atrakcyjnych lokalizacjach.

Gdzie ceny utrzymują się na wysokich poziomach? W ujęciu miesięcznym

Z raportu wynika, że drugi miesiąc z rzędu ceny pozostawały stabilne w Krakowie i Wrocławiu. Metr kwadratowy kosztuje tam, odpowiednio: 17,1 tys. oraz 15,3 tys. zł. Z kolei w Poznaniu, po wcześniejszych niewielkich wzrostach, maj przyniósł symboliczną korektę do poziomu 14,2 tys. zł za metr kwadratowy, czyli o ok. 100 zł niższego niż miesiąc wcześniej.

Od początku roku na stałym poziomie utrzymuje się średnia cena w Łodzi - ok. 11,5 tys. zł za metr kwadratowy. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena jest niewiele niższa i wynosi ok. 11,2 tys. zł za metr, ale - jak zauważyli autorzy raportu - dochodziło tam w tym roku do niewielkich spadków.

Na tym mało dynamicznym pod względem cen tle wyróżnia się Trójmiasto, gdzie po trzech miesiącach relatywnej równowagi cenowej średnia wzrosła w maju o ok. 1 proc. – z 17,7 tys. zł do 17,8 tys. zł za metr kwadratowy.

W ujęciu rocznym

W ujęciu rocznym widać wyraźne różnice pomiędzy rynkami.

W Warszawie średnia cena metra kwadratowego jest o ok. 10 proc. wyższa niż rok temu.

W Trójmieście i Poznaniu wzrost sięga ok. 6 proc.

We Wrocławiu cena mieszkania wzrosła ok. 4 proc., a

W Krakowie cena wzrosła ok. 3 proc.

W Łodzi ceny pozostają praktycznie na poziomie sprzed roku

W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są o ok. 1 proc. niższe niż w maju 2025 r.

Stabilizacja cen? Rekordowa podaż a ludzi coraz mniej

Zdaniem Wielgo, obecna stabilizacja średnich cen jest w dużej mierze efektem rekordowo wysokiej podaży mieszkań oraz rosnącego udziału lokali gotowych. W niektórych metropoliach stanowią one już 20–30 proc. całej oferty, a nawet 40–50 proc. sprzedawanych dziś mieszkań to lokale oddane do użytkowania lub takie, których oddanie nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Oznacza to silną konkurencję na rynku. Duża dostępność mieszkań ogranicza presję na wzrost cen i sprzyja negocjacjom, szczególnie w miastach z nadpodażą, takich jak Łódź czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie deweloperzy wyraźnie intensyfikują działania sprzedażowe

ocenili eksperci.

pap, jb