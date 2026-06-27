Poznań: nie ma dnia bez awarii niemieckiego tramwaju

W sobotnie przedpołudnie kolejny raz poważne utrudnienie w poznańskiej komunikacji tramwajowej. Popsuł się – tak zgadliście – jeden z używanych wagonów z Niemiec, kupionych przez miasto - podało na X konto @poznan_moment

W czwartek pisaliśmy o poważnych utrudnieniach w funkcjonowaniu poznańskiej komunikacji tramwajowej. „Najpierw na pętli Połabska doszło do awarii wagonu niedawno zakupionego przez MPK Poznań z Bonn, a wkrótce później na ul. Grunwaldzkiej z innego pojazdu odpadł… silnik trakcyjny”

„Tramwaj z Bonn znów padł i zablokował pętlę Połabską”

Kolejna awaria. Stanęła „dwójka”

Już dziś kolejny raz dowiadujemy się o zakłóceniach w funkcjonowaniu tramwajów w Poznaniu.

Nie zgadniecie który niemiecki tramwaj zepsuł się rano i był pchany do warsztatu

podaje na X konto @poznan_moment publikując zdjęcia i film pokazujący awarię składu linii 2.

Ja tylko przypomnę że tramwaje z Bonn są przewidziane na 3 lata użytkowania. A już minęło 1,5 roku od dostarczenia pierwszego - komentuje @poznan_moment .

Miażdżące komentarze internautów

Internauci komentujący zaistniałą sytuację nie zostawiają suchej nitki na niemieckim taborze.

Czy ten kabaret się kiedyś skończy, czy oni będą jeszcze udawać przez kolejnych 10 lat, że problemu nie ma XD Zaraz się okaże że nówki tramwaje byłyby tańsze niż ten złom, licząc codzienne zaangażowanie nastu ludzi którzy chuchają na ten złom - pisze @tomapplause1

Czy ten ciągle psujący się, jak donoszą media, niemiecki szrot zakupiony dla Poznania nie stanowi zagrożenia dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego? Kto pozwolił na jego zakup i czy trwa jakieś postępowanie sprawdzające w tej sprawie? - pyta @jurajczyk

Niemiec płakał jak sprzedawał. Ze szczęścia – konkluduje @Malutki7

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