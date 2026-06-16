Przysługa. Lekarz KO nie będzie musiał już publikować oświadczeń majątkowych

Lekarz z Koalicji Obywatelskiej, oprócz tego, że zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł, otrzymał właśnie dodatkową przysługę: nie będzie musiał więcej publikować oświadczeń majątkowych..

Jak zarobił tak duże pieniądze?

Zapracowany lekarz miał przepracować w miesiącu 330 h, czyli średnio 11 h dziennie, bez dnia przerwy. Jak to robił? W trakcie dyżuru, gdy powinien być w szpitalu i ratować pacjentów, udzielał wywiadów w telewizji.

Lekarz bez kwalifikacji

Mężczyzna miał pracować jako koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Warszawskim Szpitalu Południowym, mimo że nie spełniał wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska. Dawid Kacprzyk w tamtym czasie był lekarzem bez specjalizacji.

Wielka ulga

Po tym, jak sprawa nabrała medialnego rozgłosu, zapewniono partyjnemu koledze, z którym często robiono sobie zdjęcia, że nie będzie musiał już w przyszłości publikować swoich oświadczeń majątkowych. Dawid Kacprzyk jednym oświadczeniem zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.

Komentarze w Internecie

„Dziennikarze dotarli do grafików polityka, który miał dyżurować w godzinach, gdy był w mediach, urzędach i na spotkaniach z politykami. Według Naczelnej Izby Lekarskiej Kacprzyk jest wśród 1% najlepiej zarabiających lekarzy w kraju.

Oczywisty przykład kolesiostwa kosztem ochrony zdrowia i wydłużania kolejek, czy ciężko pracujący lekarz? Fakty nie pozostawiają wątpliwości - publikuje partia Razem na swoim profilu na X.

„Dawid Kacprzyk przed wyborami i zarobieniem 1.6 mln złotych:

„Nie ma naszej zgody na limity. Jedyny limit jaki powinien wprowadzić PiS to na MARNOTRAWIENIE PUBLICZNYCH PIENIĘDZY (XD), co cały czas robi”

Ten sam Dawid Kacprzyk po wyborach: 1.6 miliona złotych zarobku jako koordynator SOR bez żadnej specjalizacji za pracę, której w dużej części nie wykonał bo w godzinach pracy i dyżurów chodził po telewizjach i udzielał się politycznie. Ależ można karierę zrobić jak się odpowiednio głęboko wejdzie w okrężnicę Tuska :)” - publikują na platformie X różni komentatorzy.

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x, jb