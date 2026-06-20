Praca w polskim sklepie tylko dla Ukraińca? Fala oburzenia

Ukraińska franczyzobiorczyni Żabki w Warszawie zamieściła ogłoszenie, w którym wskazała, że pierwszeństwo przy rekrutacji mają Ukraińcy, a odmawianie Polakom „daje jej satysfakcję”. Interweniowała centrala firmy – podaje portal businessinsider.com.pl.

Ukrainka prowadzi sklep Żabka na warszawskiej Białołęce. Kobieta zamieściła ogłoszenie, że poszukuje pracowników. „Sprawia mi przyjemność to, że piszą do mnie Polacy, a mogę sobie pozwolić odpowiedzieć: »Przepraszam, ale pierwszeństwo mają Ukraińcy«. To daje satysfakcję” — opisała w mediach społecznościowych – relacjonuje businessinsider.com.pl.

Sieć Żabka upomniała franczyzobiorczynię

W sprawie interweniowała centrala sieci Żabka. „Jako sieć wymagamy od franczyzobiorców przestrzegania Kodeksu Etyki i Postępowania Franczyzobiorców oraz obowiązujących w naszej grupie standardów, które wykluczają wszelkie formy dyskryminacji, w tym ze względu na narodowość” — przekazało biuro prasowe Żabki w komunikacie przesłanym serwisowi wiadomoscihandlowe.pl.

Żabka poinformowała, że skontaktowała się z franczyzobiorczynią, aby przypomnieć o obowiązujących zasadach. „Z uwagi na niezgodność z naszymi standardami, wskazane ogłoszenie zostało już usunięte” — czytamy.

Ukraińcy są największą grupą zagraniczną w polskim biznesie

Od marca 2022 roku, czyli inwazji Rosji na Ukrainę Ukraińcy założyli w Polsce ponad 123 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych i firm z ukraińskim kapitałem. To około 10 proc. wszystkich nowych mikro- i małych przedsiębiorstw powstałych w kraju w tym okresie. Ich wkład w PKB Polski szacowany jest na prawie 23,5 mld euro. Pod tym względem Ukraińcy zajmują zdecydowanie pierwsze miejsce wśród cudzoziemców, kilkukrotnie wyprzedzając kolejne narodowości. Największa koncentracja ukraińskich firm występuje w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku.

»» Więcej o czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Burza po ogłoszeniu w Żabce. „Pierwszeństwo mają Ukraińcy”. Sieć wydała oświadczenie

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