Żabka zatrudni uchodźców z Ukrainy. Ruszyła platforma z ofertami pracy

Żabka oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia obywatelom Ukrainy

W tym celu uruchomiła platformę praca.zabka.pl, która zawiera oferty pracy w firmie oraz we współpracujących z Żabką spółkach. Pracę oferują także franczyzobiorcy prowadzący ponad 8000 sklepów w całej Polsce. Ideą serwisu jest łączenie pracodawców z pracownikami, dlatego docelowo osoby zainteresowane podjęciem pracy będą mogły na niej zamieszczać swoje CV. Mechanizm pozwoli zaoszczędzić czas oraz dotrzeć bezpośrednio z ofertą do potencjalnego kandydata.

Według danych Straży Granicznej do Polski przybyło już ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy. W pełni solidaryzując się ze społecznością ukraińską, postanowiliśmy uruchomić platformę, której celem jest pomoc w znalezieniu pracy uciekającym ze swoich domów przed wojną obywatelom Ukrainy. Świadomi tego, że ludzie ci właściwie zaczynają swoje życie na nowo, będziemy starali się – poza ofertą pracy – zapewnić im także pomoc w pokonaniu bariery językowej, znalezieniu opieki nad dziećmi czy wreszcie mieszkania na terytorium Polski. Cały czas śledzimy wszelkie doniesienia dotyczące Ukrainy i narastającej fali uchodźców wojennych. Reagujemy na nie na bieżąco, podejmując kolejne działania pomocowe - mówi Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka.

Uchodźcy z Ukrainy mogą podjąć pracę zarówno w centrach logistycznych sieci Żabka, do których poszukiwani są m.in. kierowcy, operatorzy wózków widłowych czy pracownicy kompletacji, oraz w siedzibie organizacji. Firma zamierza systematycznie dodawać kolejne ogłoszenia. Na platformie sukcesywnie będą się też pojawiały oferty pracy w sklepach Żabka, zamieszczane przez współpracujących z siecią franczyzobiorców. Docelowo osoby, które nie znajdą odpowiedniego dla siebie stanowiska, będą mogły wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający standardowe informacje dotyczące doświadczenia czy umiejętności. Wówczas pracownicy call centre przeprowadzą rozmowę z kandydatami i postarają się dopasować odpowiednią do ich kwalifikacji oraz miejsca pobytu ofertę. W najbliższym czasie organizacja będzie również poszukiwała pracowników do należących do niej spółek Maczfit (pracownicy produkcyjni, transport) oraz Lite e-Commerce (kompletacja, transport).

Grupa Żabka solidaryzuje się ze społecznością ukraińską. Przekazała na granicę już ponad 290 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych, we współpracy z partnerami: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Polsko Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Związkiem Ukraińców. W akcje pomocowe angażują się także franczyzobiorcy Żabki – osoby prowadzące sklepy przy granicy rozdają ciepłe napoje i przekąski, a w pozostałych miastach organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.

Sieć Żabka umożliwia także swoim klientom wsparcie finansowe działań humanitarnych Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w obliczu wojny na Ukrainie. Darowiznę można przekazać za pomocą płatności kartą lub zbliżeniowo – przy pomocy zegarka czy telefonu. Zebrane w ten sposób środki zostaną podzielone po równo pomiędzy obie organizacje charytatywne. Po raz kolejny Żabka angażuje też użytkowników swojej aplikacji mobilnej, umożliwiając osobom korzystającym z żappki wymianę zbieranych podczas zakupów punktów lojalnościowych, tzw. żappsów, na cegiełki charytatywne. Cała kwota zebrana przez Żappkowiczów za pomocą cegiełek zostanie przekazana organizacjom humanitarnym działającym na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Czytaj też: Maląg: Status uchodźcy nie jest wymagany, aby dostać pracę

Mat.Pras./KG