Wielka awaria kolejowa. Z Poznania do Berlina przez… Szczecin

Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej, przez którą w piątkowe popołudnie wstrzymano ruch pociągów na fragmencie trasy Poznań - Berlin pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.

W piątek po godz. 14 doszło do obniżenia sieci trakcyjnej na fragmencie trasy kolejowej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą (pow. nowotomyski). Na tym odcinku drugi tor trasy jest modernizowany, dlatego przez usterkę wstrzymano ruch pociągów.

Przed godz. 19 Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK przekazała PAP, że sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 1 km.

Naprawa awarii może potrwać nawet do poniedziałku do godzin porannych. To oznacza spore zmiany w komunikacji — powiedziała.

Wydłużenie czasu podróży o cztery godziny

W nocy z piątku na sobotę PKP Intercity poinformowało w serwisach społecznościowych, że pociągi na trasie między Warszawą i Poznaniem a Berlinem oraz między Gdynią a Berlinem będą kursowały okrężną drogą przez Szczecin. Oznacza to wydłużenie czasu podróży o cztery godziny, ale pasażerowie nie będą musieli się przesiadać.

Przejazdy z Poznania do Zielonej Góry oraz w relacji powrotnej będą się z kolei odbywały z wykorzystaniem zastępczej komunikacji autobusowej na części trasy, co wydłuży je o mniej więcej godzinę.

PAP, sek

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