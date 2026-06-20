Wielka awaria kolejowa. Z Poznania do Berlina przez… Szczecin
Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej, przez którą w piątkowe popołudnie wstrzymano ruch pociągów na fragmencie trasy Poznań - Berlin pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
W piątek po godz. 14 doszło do obniżenia sieci trakcyjnej na fragmencie trasy kolejowej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą (pow. nowotomyski). Na tym odcinku drugi tor trasy jest modernizowany, dlatego przez usterkę wstrzymano ruch pociągów.
Przed godz. 19 Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK przekazała PAP, że sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 1 km.
Naprawa awarii może potrwać nawet do poniedziałku do godzin porannych. To oznacza spore zmiany w komunikacji — powiedziała.
Wydłużenie czasu podróży o cztery godziny
W nocy z piątku na sobotę PKP Intercity poinformowało w serwisach społecznościowych, że pociągi na trasie między Warszawą i Poznaniem a Berlinem oraz między Gdynią a Berlinem będą kursowały okrężną drogą przez Szczecin. Oznacza to wydłużenie czasu podróży o cztery godziny, ale pasażerowie nie będą musieli się przesiadać.
Przejazdy z Poznania do Zielonej Góry oraz w relacji powrotnej będą się z kolei odbywały z wykorzystaniem zastępczej komunikacji autobusowej na części trasy, co wydłuży je o mniej więcej godzinę.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Biznes: Hennig-Kloska dokonuje egzekucji przemysłu drzewnego
Urzędom kończy się pula numerów rejestracyjnych! Wiemy, co będzie dalej
Szok! UE broni ETS. Przemysł alarmuje o katastrofie
»»Karuzela prezesów po 2025 roku – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.