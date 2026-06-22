Ukraińcy obrażają i... kupują
Choć po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” relacje Kijów - Warszawa znacznie się pogorszyły, kraj ten pozostaje jednym z głównych obiorców naszych towarów.
Według danych GUS w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. polski eksport na Ukrainę wyniósł 20,2 mld zł, co oznacza, że kraj ten 7. naszym rynkiem zbytu. Jednocześnie Ukrainy nie ma w liście 10 największych eksporterów do Polski. W 2025 roku polska nadwyżka w handlu z tym krajem wyniosła 37,3 mld zł.
Czym handlujemy z Ukrainą?
Ukraińcy najczęściej kupują w Polsce paliwa, broń i amunicja, pojazdy, maszyny i urządzenia, a także wyroby przemysłowe i żywność. Z kolei my importujemy stamtąd metale, oleje roślinne, nasiona oleiste i produkty mineralne.
Ogromny deficyt handlowy Ukrainy utrzymuje się w dużej mierze z powodu zablokowania - głównie z powodu sprzeciwu Polski - możliwości sprzedaży tamtejszego zboża na rynek UE. Komisja Europejska naciska jednak na zniesienie tego zakazu.
Mariusz Staniszewski
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