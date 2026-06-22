Nowy zarząd PAIH od 1 lipca

Rada nadzorcza PAIH powołała Artura Osuchowskiego na stanowisko prezesa zarządu, a Dagmarę Zawadzką na wiceprezesa - poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Osuchowski dotychczas pełnił obowiązki prezesa. Nowy zarząd rozpocznie pełnienie funkcji 1 lipca 2026 r.

PAIH podkreśliła, że do wyboru prezesa i wiceprezesa doszło w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania, jak podała PAIH, rada nadzorcza poddała ocenie w szczególności kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kandydatów niezbędne do wykonywania funkcji.

Pod koniec kwietnia rada nadzorcza odwołała zarząd PAIH. Do wykonywania funkcji członka zarządu agencji rada delegowała Artura Osuchowskiego. Odwołany prezes PAIH Andrzej Dycha pełnił tę funkcję od lutego 2024 roku.

PAIH należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Agencja doradza polskim przedsiębiorcom w ekspansji na globalne rynki oraz inwestorom i kontrahentom zagranicznym zainteresowanym biznesem w Polsce.

PAP, sek

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