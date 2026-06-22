Prezydent: nie będziemy w Polsce ulegać presji migracyjnej

Prezydent Karol Nawrocki mówił w poniedziałek, że w całej Europie nastąpiła „eksplozja bezdzietności”, a błędem państw zachodnich było uleganie presji migracyjnej. To nie jest i nie będzie polska droga, będzie nią postawienie na polską rodzinę i systemy prawne walczące z kryzysem demograficznym – dodał.

Prezydent wystąpił podczas otwarcia konferencji „Poland Future Summit” zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Strategii Rozwoju. Mówił o wyzwaniach w obszarze bezpieczeństwa i gospodarki, ale skupił się przede wszystkim na demografii.

Polska centrum refleksji o kryzysie demograficznym w UE

Podkreślił, że zarówno w Polsce, jak w całej Europie mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i brakiem zastępowalności pokoleń. Jak mówił, tylko w 2025 roku w Polsce zmarło o 160 tys. osób więcej niż się urodziło. To tak - dodał - jakby z mapy Polski zniknęło miasto wielkości Olsztyna. Nawrocki przestrzegał przed negatywnymi konsekwencji zapaści demograficznej np. właśnie dla bezpieczeństwa i gospodarki.

Musimy więc dołożyć wszelkich starań, i mówię tutaj nie tylko o władzach państwowych, o całym działaniu legislacyjnym, ale mówię też o biznesie (…), aby zatrzymać postępujący problem z demografią w Polsce i w całej Europie. I wierzę, że dzięki dzisiejszej dyskusji, temu spotkaniu, Polska stanie się centrum refleksji o kryzysie demograficznym w całej Unii Europejskiej - powiedział prezydent.

Zerowy PIT dla rodzin wielodzietnych w koalicyjnej „zamrażarce”

Zaznaczył, że jedną z jego pierwszych inicjatyw ustawodawczych była propozycja zerowej stawki podatku PIT dla rodziców dwójki i więcej dzieci. - Bardzo mi przykro, że jeszcze nie została ta ustawa przyjęta przez polski parlament, ale wierzę, że to się niebawem zmieni - powiedział Nawrocki. Dodał, że cieszy się, iż w parlamencie jest konsensus w kwestii konieczności podwyższenia drugiego progu podatkowego i że postrzega to jako „tworzenie pewnych ram dla przełamania kryzysu demograficznego”.

Przy konsensusie w polskim parlamencie nie rozumiem, dlaczego dzisiejsza władza, dzisiejszy rząd nie podejmuje tej inicjatywy - powiedział Nawrocki.

Uleganie presji migracyjnej nie jest sposobem na kryzys demograficzny

Mówił, że w całej Europie nastąpiła „eksplozja bezdzietności” oraz o „błędach państw zachodnich, które kryzys demograficzny zastępowały błędami w zakresie polityki migracyjnej”. - Bo tak to już jest, gdy pojawia się kryzys demograficzny to następuje presja migracyjna, a presja migracyjna w Europie Zachodniej problemu nie rozwiązała, tylko przyniosła z jednej strony gettoizację życia, problemy asymilacyjne, pewne zamieszki społeczne i to z czym dzisiaj zmaga się Europa Zachodnia - powiedział Nawrocki.

To nie jest i to nie będzie polska droga, my nie będziemy kryzysu demograficznego zastępować uleganiem presji migracyjnej (…). Dla Polski nieuleganie presji migracyjnej, a jasne postawienie na polską rodzinę i na systemy prawne, które z tym kryzysem będą walczyć w ramach naszej społeczności stanowić będą rozwiązanie - powiedział prezydent.

Mówił też o znaczeniu przedsiębiorców i biznesu w walce z kryzysem demograficznym. Z jednej strony zachęcał przedsiębiorców do wspierania pracowników, którzy chcą założyć rodzinę i mieć dzieci, a z drugiej strony podkreślał, że biznes nie może być poddany zbytnim obciążeniom i nadregulacji.

Prezydent mówił też, że o negatywnym wpływie w całej Europie zmian kulturowych i egoizmu na demografię oraz ocenił, że mamy też do czynienia z kryzysem męskości.

Na zakończenie prezydent złożył życzenia z okazji Dnia Ojca, który obchodzony będzie we wtorek.

PAP, sek

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