Arabowie budują u nas wielkie magazyny paliw

PERN podpisał z Aramco Fuels Poland (AFP) wieloletnią umowę na usługi magazynowania paliw w kilku bazach paliw w Polsce.

W ramach umowy PERN wybuduje w 2028 r. cztery nowe zbiorniki w kilku bazach na terenie Polski. Dodatkowe pojemności magazynowe AFP w systemie PERN pozwolą lepiej planować operacje i zarządzać zapasami obowiązkowymi, zwiększą stabilność dostaw i poprawią odporność krajowego systemu paliwowego na zmiany popytu oraz zakłócenia logistyczne wynikające ze zmieniających się kierunków dostaw.

Umowę podpisali prezes PERN Daniel Świętochowski (L), a ze strony Aramco Fuels Poland prezes Jarosław Kobus (P) / autor: materiały prasowe PERN

„Podpisany kontrakt jest kolejnym etapem współpracy PERN i AFP, która opiera się na wspólnym rozumieniu potrzeb polskiego rynku paliwowego oraz odpowiedzialności za ciągłość dostaw. Rozbudowa infrastruktury magazynowej zwiększy możliwości operacyjne systemu w sytuacji rosnącego znaczenia infrastruktury paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju” – powiedział prezes PERN Daniel Świętochowski.

„Od wielu lat współpracujemy z PERN w oparciu o partnerskie relacje, zaufanie i dobrą znajomość potrzeb rynku. Rozbudowa pojemności magazynowych zwiększy elastyczność łańcucha dostaw AFP i pozwoli skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku paliw w Polsce” – powiedział prezes AFP Jarosław Kobus.

Część wielkiego programu rozbudowy magazynów paliw

Prezes PERN podkreśla, że podpisana umowa stanowi część szerszego programu inwestycyjnego realizowanego przez PERN w obszarze rozbudowy infrastruktury magazynowej i logistycznej. W marcu PERN podpisał umowę na budowę zbiornika o pojemności 33 tys. mᶾ w Bazie Paliw w Koluszkach. W najbliższym czasie spółka planuje podpisanie umowy na budowę zbiornika o pojemności 33 tys. mᶾ w Kawicach. Trwa także postępowanie dotyczące budowy kolejnego zbiornika w Koluszkach, tym razem o pojemności 24 tys. mᶾ pod benzyny. W trakcie projektowania jest siedem zbiorników o łącznej pojemności blisko 250 tys. mᶾ w różnych bazach paliw w Polsce.

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Równolegle PERN prowadzi działania związane z modernizacją infrastruktury przesyłowej oraz zwiększaniem elastyczności systemu magazynowania i transportu paliw. W maju oddany do użytku został masowy front kolejowy w Nowej Wsi Wielkiej, umożliwiający jednoczesny przeładunek 36 wagonów cystern. Ta inwestycja dwukrotnie zwiększyła możliwości bazy w zakresie obsługi transportu kolejowego i uczyniła z bazy pod Bydgoszczą jeden z największych i najnowocześniejszych węzłów logistycznych paliw w kraju.

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Ponadto PERN inwestuje w rozwiązania wspierające bezpieczeństwo infrastruktury, m.in. systemy antydronowe w bazach paliw.

Materiały prasowe PERN, oprac. sek

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