Masło wkrótce podrożeje?

Po miesiącach silnych spadków, na światowym rynku mleka pojawiają się pierwsze symptomy poprawy. Choć ceny większości produktów mlecznych nadal są niższe niż przed rokiem, to analitycy Credit Agricole oceniają, że ten jakże ważny dla gospodarki sektor zbliża się do punktu zwrotnego, a druga połowa 2026 roku może zainicjować odbicie.

Największy spadek rok do roku dotyczy masła, którego ceny są dziś o ok. 46 proc. niższe niż 12 miesięcy temu. Pełne mleko w proszku potaniało w skali roku o 24 proc., a sery o 22 proc. Z drugiej strony wyraźnie drożeją m.in. serwatka oraz odtłuszczone mleko w proszku. Zdaniem ekspertów, oznacza to powrót do bardziej zrównoważonych relacji pomiędzy cenami tłuszczu i białka mlecznego.

W Polsce ceny skupu spadały w ostatnich miesiącach szybciej niż w Europie Zachodniej, co obniżyło dochody producentów, ale poprawiło konkurencyjność eksportu. Jednocześnie za oceanem wzrost produkcji mleka wyhamowuje, a w Europie może zostać ograniczony przez słabszą opłacalność i mniej korzystne warunki pogodowe. Niskie ceny powinny wspierać popyt, choć ryzykiem pozostaje sytuacja gospodarcza w Południowo-Wschodniej Azji. Credit Agricole prognozuje, że pod koniec roku średnia cena skupu mleka osiągnie 210 zł za hektolitr, a w 2027 roku ma to być nawet o 20 złotych więcej.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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