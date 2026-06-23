Niemiecka sieć podbiła Polskę: 1,2 mln klientów dziennie

Największa sieć drogeryjna w Polsce zakończyła 2025 rok z rekordową sprzedażą przekraczającą 16,5 mld zł i zyskiem netto sięgającym niemal 1,6 mld zł. Każdego dnia zakupy w drogeriach sieci robi ponad 1,22 mln Polaków, a liczba sklepów przekroczyła już 2,1 tys. – podaje portal dlahandlu.pl.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego spółki Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska, w 2025 roku obroty netto ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 16,52 mld zł. W 2024 roku przychody sieci wynosiły 15,02 mld zł – ustalił portal dlahandlu.pl

Rosła również rentowność biznesu. Zysk netto Rossmanna w 2025 roku wyniósł 1,589 mld zł, co oznacza wzrost o 8,2 proc. względem 2024 roku. Rok wcześniej sieć zarobiła na czysto 1,468 mld zł.

Ponad 1 milion 200 tysiecy klientów dziennie

Rossmann podkreśla, że pozostaje liderem rynku drogeryjnego w Polsce. Według danych spółki każdego dnia zakupy w jej sklepach robi ponad 1,22 mln klientów. W 2025 roku uruchomiono aż 175 nowych placówek, co pozwoliło przekroczyć granicę 2100 sklepów.

»» Więcej o wynikach biznesowych sieci Rossmann czytaj na portalu dlahandlu.pl w publikacji Nie tylko Lidl i Biedronka. W tym sklepie Polacy zostawili ponad 16 mld zł

Oprac. Sek

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