Przełom! Będzie drugi pływający terminal LNG w Gdańsku

Cztery podmioty zakontraktowały długoterminowy dostęp do usług terminala FSRU 2. Oznacza to, że w Zatoce Gdańskiej powstanie drugi terminal FSRU (Floating Storage Regasification Unit), a Polska będzie dysponować trzema terminalami LNG o łącznej mocy regazyfikacji ponad 20 mld m3 gazu rocznie – podała spółka Gaz-System, budująca terminal. „Stoimy przed szansą stworzenia jednego z najważniejszych punktów dostępu do globalnego rynku LNG w Europie Środkowo-Wschodniej” – komentuje Gaz-System.

Procedura Open Season przeprowadzona przez GAZ-SYSTEM zakończyła się sukcesem. Zainteresowanie uczestników rynku przewyższyło poziom oferty. W efekcie GAZ-SYSTEM podjął decyzję o zwiększeniu parametrów technicznych nowego terminala poprzez zwiększenie możliwości regazyfikacji z planowanych 4,5 mld m3 do 6,1 mld m3/r gazu rocznie.

Oznacza to, że w Zatoce Gdańskiej powstanie drugi terminal FSRU (Floating Storage Regasification Unit), a Polska będzie dysponować trzema terminalami LNG o łącznej mocy regazyfikacji ponad 20 mld m3 gazu rocznie.

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Na liście klientów terminalu jest Unimot…

Unimot Energia i Gaz - spółka zależna Unimotu - zawarła z operatorem gazociągów przesyłowych Gaz-System komplet umów przydzielający jej prawo do 12 slotów regazyfikacyjnych rocznie w drugim pływającym terminalu LNG typu FSRU w Gdańsku, na okres 15 lat, począwszy od 2030 roku. Łączna szacunkowa wartość umów to 2,11 mld zł netto. Przydzielona spółce zależnej zdolność odpowiada zatem możliwości regazyfikacji do 12 dostaw LNG rocznie przez cały zakontraktowany okres.

„Dostęp do infrastruktury LNG w rejonie Gdańska wzmocni nasze możliwości handlowe, zwiększy elastyczność portfela zakupowego i wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy Unimot w obszarze paliw przejściowych oraz bezpieczeństwa dostaw” - komentuje prezes Unimotu Adam Sikorski.

… Orlen i Polska Grupa Energetyczna

Orlen zarezerwował przepustowość w planowanym terminalu FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej, a rezerwacja dotyczy 12 slotów rocznie w latach 2030-2039, co odpowiada możliwości odbioru ok. 1,25 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie. Po uwzględnieniu FSRU 1, FSRU 2 oraz rezerwacji w terminalu w Kłajpedzie, dzięki interkonektorowi Santaka, łączne możliwości importowe LNG Grupy Orlen przekroczą 16 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie - podała Grupa Orlen.

Zarezerwowana przepustowość umożliwi odbiór dodatkowych wolumenów LNG w perspektywie kolejnej dekady, uzupełniając moce dostępne w terminalu LNG w Świnoujściu, terminalu FSRU 1 w Gdańsku oraz terminalach zagranicznych.

Polska Grupa Energetyczna podpisała z Gaz-Systemem umowę regazyfikacji FSRU oraz zlecenie regazyfikacji FSRU. Szacowany poziom zaangażowania finansowego spółki za prawo do korzystania z usług regazyfikacji LNG w terminalu FSRU 2 przez okres 15 lat wynosi około 2,8 mld zł - podała PGE.

„Uzyskane zdolności regazyfikacyjne stanowią element dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego dla grupy kapitałowej PGE oraz zwiększają jej możliwości kontraktowania paliwa poza rynkiem krajowym” – komentuje PGE podpisaną umowę.

Jednostka FSRU. ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE / autor: materiały prasowe Gaz-System

Drugi terminal regazyfikacji LNG ruszy w 2030 roku

Projekt objęty Open Season dla FSRU 2 zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska, w sąsiedztwie FSRU 1, drugiej pływającej jednostki, zdolnej do wyładunku, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU 2 ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie od 4,5 do 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Uruchomienie terminalu planowane jest na 2030 r.

Wzmocnienie pozycji Polski jako regionalnego centrum obrotu, magazynowania i przesyłu gazu dla Europy Środkowo-Wschodniej przynosi szereg korzyści. Najważniejszą z nich – obok zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – jest stopniowe obniżanie cen gazu dla odbiorców końcowych. Większa konkurencja oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury sprzyjają trwałemu obniżaniu kosztów dostaw gazu. Korzyści te odczują zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł – wskazuje Gaz-System.

Materiały prasowe Gaz-System, Unimot, ISBnews, oprac. sek

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