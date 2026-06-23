AI już zwalnia ludzi. I się nie patyczkuje

Coraz więcej Amerykanów traci pracę, bo firmy zamiast nich wybierają sztuczną inteligencję. O ile w styczniu była przyczyną tylko 7 proc. zwolnień, o tyle w maju – już 40 procent. Rekord pobił koncern Oracle, który w rok pozbył się 21 tysięcy pracowników w ramach transformacji technologicznej.

Dane z USA nie pozostawiają złudzeń – rozwój sztucznej inteligencji odbija się na rynku pracy. Maj był miesiącem, w którym stała się główną przyczyną zwolnień.

Liczba zwolnień z powodu AI lawinowo rośnie

Raport na ten temat opublikowała firma Challenger, Gray & Christmas na podstawie informacji o zgłoszonych przez pracodawców planach redukcji zatrudnienia. I – jak informują amerykańskie media - okazało się, spośród ponad 97 tys. zwolnień w maju 40 proc. zostało spowodowane wykorzystaniem AI (ponad 38,5 tys. etatów). To wyjątkowo dużo, gdyż w styczniu sztuczna inteligencja była przyczyna tylko 7 proc. zwolnień, w lutym – 10 proc., a w marcu i kwietniu za ponad jedną czwartą. Proces ten bardzo przyśpieszył, bowiem w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku pracę straciło w ten sposób łącznie 87,7 tysiąca ludzi a zatem o 33 tysiące więcej niż w całym 2025 roku.

Choć wielu ekspertów w USA uspokaja, że AI nie jest groźnym zjawiskiem, a na rynku jest wiele nowych ofert pracy, to jednak Amerykanie nie do końca im wierzą.

Oracle daje wzór do zwolnień

Media informowały niedawno o sondażu opinii, z którego wynika jasno, że pracownicy dostrzegają problem, skoro ponad połowa Amerykanów obawia się, że oni sami lub ktoś z ich domu straci pracę z powodu sztucznej inteligencji.

Przykładem radykalnej polityki personalnej w związku z wdrażaniem sztucznej inteligencji jest koncern Oracle - jeden z największych na świecie producentów oprogramowania dla firm. Dziś Oracle ujawniło, że zwolniło w ciągu roku 13 proc. załogi czyli 21 tysięcy ludzi. A szefowie koncernu nie wykluczają kolejnych redukcji, bo wdrażanie AI trwa tam w najlepsze.

Agnieszka Łakoma, na podst. CNBC, The Hill

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