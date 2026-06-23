Bez dzieci biznes się zwija

Polscy producenci wózków dziecięcych alarmują: sytuacja jest krytyczna. Przegrywają z konkurencją z Chin i demografią. To powoduje, że największe zagłębie tychże „czterech kółek” zmaga się z mniejszym zapotrzebowaniem, które w porównaniu do lat poprzednich ocenia na kilka procent – pisze portal bankier.pl

„Na skraju upadłości” - tak sytuację opisuje Dariusz Kędra, właściciel Dadi-Shop Częstochowa, która uchodziła za prawdziwe zagłębie produktów do dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wózków i fotelików – opisuje bankier.pl

Jak zaznaczają przedsiębiorcy z Częstochowy, połowa firm z ich branży już zniknęła z rynku. Pozostali opracowują plany B obejmujące przebranżowienie. - O inwestowaniu nie ma mowy - zaznacza właściciel firmy. - Zatrudnia się mniej ludzi, firmy się zamykają - dodaje.

Chińska konkurencja nie daje żadnej szansy

Przyczyny tego należy szukać m.in. we wzroście kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wskazuje Dariusz Kędra „wyprodukowanie wózka z zerowym zyskiem przerasta cenowo nawet dwukrotnie towar z Azji”. Zdaniem przedsiębiorcy przetrwają dwie, trzy firmy, ale przy małym popycie i wysokich kosztach pracowniczych oraz podzespołów cena polskiej spacerówki może się okazać astronomiczna.

»» Więcej o czytaj na portalu bankier.pl w publikacji „Połowa firm już zniknęła”. Dramat polskich producentów wózków dziecięcych

Oprac. sek

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