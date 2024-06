Morawiecki: Wzywam premiera Tuska, by zwołał sztab kryzysowy

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zaapelował we wtorek do premiera Donalda Tuska, by w związku z podtopieniami i opadami, które miały miejsce na południu Polski zwołał sztab kryzysowy. Premier musi działać - podkreślił polityk PiS.

Prezydent Bielska-Białej ogłosił we wtorek alarm powodziowy na terenie miasta – podał rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń. Po obfitych opadach deszczu w mieście zalanych zostało wiele dróg, posesji i budynków. Strażacy otrzymali setki zgłoszeń. We wtorek rano w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej zabrał się sztab kryzysowy.

We wtorek rano na rzekach w woj. śląskim w pięciu miejscach przekroczone były stany alarmowe, a w pięciu innych - ostrzegawcze. Stan alarmowy przekraczała Olza w Cieszynie, Wapienica na stacji Podkępie, Iłownica w Czechowicach-Dziedzicach, Odra na stacji Olza i Biała na stacji Czechowice-Bestwina.

Gdzie jest premier?

Do tych wydarzeń Morawiecki nawiązał na konferencji prasowej przed spalonym centrum handlowym przy Marywilskiej. „Dzisiaj mamy też do czynienia z tragiczną sytuacją podtopień w wielu miejscach na południu Polski. Wzywam premiera Tuska, żeby w związku z tymi powodziami, w związku z tymi podtopieniami, w związku ze stratami materialnymi, które już nie tylko grożą Polakom, ale już tam wystąpiły, żeby zwołał sztab kryzysowy” - podkreślił.

Premier musi działać - oświadczył Morawiecki.

Jednocześnie zaapelował do Tuska, by ten nie organizował przedwyborczych i rocznicowych imprez. „Żeby zajął się tymi poważnymi problemami, z którymi tam mamy do czynienia, a nie organizował jakieś spotkania, wiece, które nijak się mają do realnego rządzenia przez premiera rządu” - podkreślił polityk PiS.

W mediach społecznościowych w podobnym tonie wypowiedział się europoseł Joachim Brudziński. „5 lat temu, jako szef MSWiA, przerwałem kampanię wyborczą i pojechałem razem z Premierem Morawieckim koordynować działania pomocowe na terenach podtopionych na południu Polski” - napisał na platformie X Brudziński.

„Gdzie dziś jest Polski rząd? Wzywam premiera Tuska i szefa MSWiA T. Siemoniaka do natychmiastowej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują po nawałnicach na południu Polski” - zaapelował polityk PiS.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Praca z domu i 42 tys. zł miesięcznie. Nawet bez studiów

CPK jednak odżyje? Wielki fundusz chce zainwestować!

Polska traci kolejny terminal zbożowy: Wejdą Niemcy?

pap, jb