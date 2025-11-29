Chwalą Polskę, ale to Tusk wypina pierś po ordery

Brytyjski „The Times” opublikował kuriozalny tekst, w którym zachwycano się rozwojem Polski przez ostatnie 35 lat - co jest niepodważalne - ale tekst został napisany w taki sposób, że można byłoby uznać, że za wszystko, co dobre naszym kraju odpowiada premier Donald Tusk. Ani słowem nie wspomniano, chociażby o rządzie Prawie i Sprawiedliwości, chociaż chwalono to, jak Polska radziła sobie w czasie pandemii koronawirusa – relacjonuje wPolityce.pl.

W brytyjskim „The Times” ukazał się artykuł dziennikarza polskiego pochodzenia Bartosza Kielaka, współpracującego m.in. z „Gazetą Wyborczą” i Olivera Moody’ego, w którym zwracano uwagę na to, jak bardzo rozwinęła się Polska. Sukces transformacji Polski próbowano w tekście przypisać w dużej mierze… Donaldowi Tuskowi – pisze wPolityce.pl.

Brytyjski The Times o polskim cudzie. Ten cud to ciężka praca milionów Polek i Polaków. Fajnie się czyta — zachwalał na X tekst premier Donald Tusk.

Tusk obok Wałęsy

Problem polega jednak na tym, że tekst nie dotyczył „sukcesów” rządu Donalda Tuska, tylko sukcesu Polski od czasów transformacji a czytając tekst, można było odnieść wrażenie, że za wszystko odpowiada… Donald Tusk.

Niektóre fragmenty tekstu budzą wręcz zażenowanie.

W 1980 roku, początkujący elektryk Lech Wałęsa zapoczątkował to, co stało się pierwszym ruchem społecznym, który obalił komunistyczny reżim na wschodzie kraju. Pewnego dnia Wałęsa powiedział swoim zwolennikom, że nie tylko wyzwolą ojczyznę spod ucisku, ale także przekształcą jej podupadającą gospodarkę w „drugą Japonię”. Jednym z dysydentów w tłumie tego dnia był student historii Donald Tusk— napisano w pompatyczny sposób w tekście opublikowanym przez „The Times”.

Kto rządził w czasie pandemii, kto zbudował fundamenty wejścia do G20

W tekście zachwycano się, że Polska „zlekceważyła” kryzys finansowy w 2008 roku a nawet pandemia ledwo co zahamowała jej rozwój, zupełnie nie wspominając, że Polsce udało się stosunkowo dobrze (w porównaniu do innych państw) przejść pandemiczne załamanie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś, kto słabo orientuje się w polskiej scenie politycznej, również mógłby uznać, że jest to sukces Donalda Tuska.

Pisano także, że Polska „puka do drzwi G20”, także nie wspominając o sukcesie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, który doprowadził do takiej sytuacji.

»» Więcej o tekście w brytyjskiej prasie czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Tusk świętuje, że chwalą go w „The Times”. Szefowi rządu przypisano sukcesy Polski z 30 lat. Jego zdjęcie zestawiono z… Wiedźminem

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Amerykański gaz płynie szerokim strumieniem do Europy

Pech JSW? Po pożarze znów problem w strategicznej kopalni

Przełom! Inflacja już w listopadzie wróciła do celu NBP

»»Obejrzyj, jak wygląda skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24