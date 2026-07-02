Atomowe wejście firmy polskiego miliardera

Synthos Green Energy (SGE) wspólnie z zagranicznymi partnerami planuję budowę 14 małych reaktorów modułowych (SMR) typu BWRX-300 firmy GE Vernova Hitachi w trzech lokalizacjach w Wielkiej Brytanii - poinformowała spółka w czwartek. SMR-y mają dostarczyć czystą energię dla około 8 mln domów.

Jak podano w informacji prasowej, SGE utworzyła spółkę SGE SMR UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, by zbudować tam 14 małych reaktorów modułowych. Partnerami przedsięwzięcia są: GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, Samsung C&T, Laing O’Rourke, Aecon Group Inc., Google Cloud, Fermi Development, Etara oraz „doświadczony operator elektrowni jądrowych”. SGE złożyła już wniosek w ramach brytyjskiego programu Advanced Nuclear Framework (ANF) dotyczący budowy floty elektrowni.

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SGE chce dostarczyć 11 proc. energii dla Wielkiej Brytanii

Brytyjski projekt spółki Synthos zakłada budowę elektrowni wieloblokowych w trzech lokalizacjach, z których pierwsza składać się będzie z sześciu jednostek BWRX-300. Łącznie planowanych jest 14 SMR-ó, które mogą dostarczyć 4,2 GW, co odpowiada 11 proc. krajowego zapotrzebowania na moce wytwórcze. Według planu czysta energia ma trafić do około 8 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 60 lat.

Jednocześnie SGE poinformowała, że w ramach programu ANF planuje wdrożenie projektu z zastosowaniem kontraktu różnicowego (Contract for Difference - CfD) przy udziale brytyjskiego Narodowego Funduszu Majątkowego (National Wealth Fund - NWF), co oznacza, że przed rozpoczęciem eksploatacji konsumenci nie zostaną obciążeni żadnymi opłatami.

Zdaniem SGE projekt spółki stanowi największą prywatną inwestycję w energetykę jądrową w Wielkiej Brytanii i ma potencjał przewyższyć skalą obecnie realizowaną budowę nowych mocy jądrowych.

SGE przewiduje, że projekt 14 SMR-ów zostanie włączony do brytyjskiego programu „Advanced Nuclear Pipeline” w listopadzie br. Spółka zapowiedziała, że wybór lokalizacji oraz negocjacje w sprawie programu wsparcia rządowego zostaną zakończone w pierwszej połowie 2027 r. Następnie, w ciągu około roku, rozpoczną się główne prace inwestycyjne, przygotowanie terenu oraz procedury uzyskiwania pozwoleń. Natomiast komercyjna eksploatacja pierwszego bloku planowana jest na rok 2034.

„Nasza flota małych reaktorów modułowych dostarczy wydajną, bezpieczną, przystępną cenowo i czystą energię jądrową. Wielka Brytania dysponuje jedną z najbardziej doświadczonych kadr w branży jądrowej na świecie. Rząd brytyjski dzięki programowi Advanced Nuclear Framework wytyczył jasną ścieżkę wejścia technologii SMR na rynek. Jestem przekonany, że wyznaczymy nowy standard w rozwoju energetyki jądrowej, łącząc nasz przełomowy model biznesowy ze sprawdzoną technologią reaktora BWRX-300 dziesiątej generacji. Będziemy w dużym stopniu opierać się na brytyjskim łańcuchu dostaw, jest to kluczowy element naszego przedsięwzięcia. Nasz projekt zapewni gospodarce Wielkiej Brytanii wyraźną przewagę konkurencyjną” - ocenił w informacji prasowej założyciel SGE Michał Sołowow.

Projekt OSGE w Polsce

Synthos wraz z Orlenem, jako OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300 także w Polsce. Planowanych jest 26 jednostek BWRX-300 w sześciu miejscach. Pierwsze wskazane lokalizacje to Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek i Ostrołęka. Uruchomienie pierwszego bloku w Polsce planowane jest na rok 2032.

Synthos Green Energy (SGE) to należąca do Michała Sołowowa spółka z siedzibą w Warszawie, zajmująca się rozwojem małych reaktorów modułowych, założona w 2019 roku. Firma jest współinwestorem technologii SMR opartych na reaktorze BWRX-300, opracowanym przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych.

PAP, sek

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