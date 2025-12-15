Koreańczycy jednak wejdą z atomem do Polski! Przez SMR

Synthos Green Energy (SGE) i Samsung C&T podpisały porozumienie o współpracy (MoU) przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR), podał SGE. Jak podkreślono, Samsung rozważa inwestycję kapitałową w SGE.

Kolejnym krokiem na bazie podpisanego porozumienia będzie nakreślenie ram przyszłej współpracy, skoncentrowanej na rozwoju projektów SMR z wykorzystaniem technologii BWRX-300 firmy GE Vernova Hitachi Nuclear Energy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zapowiedziano.

„Aby przyspieszyć i zwiększyć tempo wdrażania SMR-ów w Europie, firma Samsung rozważa inwestycję kapitałową w SGE” - czytamy w komunikacie.

Zakres współpracy SGE i Samsunga

SGE i Samsung C&T będą dzielić się istotnymi informacjami, takimi jak studia wykonalności projektu, dane dotyczące lokalizacji czy oceny środowiskowe, wykorzystując jednocześnie bogate doświadczenie koreańskiego koncernu w realizacji projektów infrastruktury energetycznej, w tym np. udział w budowie czterech reaktorów jądrowych w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie projekt zrealizowano w terminie i w ramach zakładanego budżetu, wskazano również.

Sołowow: Samsung wzmocni rozwój naszego projektu SMR

„Samsung C&T jest światowym liderem w budowie infrastruktury energetycznej. Jako SGE z radością rozpoczynamy współpracę z Samsung C&T jako potencjalnym partnerem kapitałowym w naszym projekcie. Doświadczenie i posiadane kompetencje firmy w realizacji projektów jądrowych wzmocnią rozwój naszego projektu SMR i przyspieszą budowę źródeł bezpiecznej, stabilnej i zeroemisyjnej energii w całej Europie” - powiedział właściciel i założyciel SGE Michał Sołowow, cytowany w komunikacie.

„Współpraca z SGE wzmacnia naszą wizję przyspieszenia wdrażania innowacyjnych technologii jądrowych. Razem dążymy do tego, aby małe reaktory modułowe stały się filarem zrównoważonych systemów energetycznych, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i napędzając globalną transformację w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę z SGE w celu kształtowania przyszłości czystej energii w Europie” - dodał CEO Samsung C&T Oh Sechul.

Synthos Green Energy (SGE) to platforma rozwoju SMR założona w 2018 roku przez Michała Sołowowa. Firma jest współinwestorem w projekt standardowy najbardziej zaawansowanej komercyjnie technologii SMR na świecie: BWRX-300, zaprojektowanej przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Najbardziej zaawansowany projekt realizowany jest w Polsce we współpracy z Orlenem, w ramach spółki Orlen Synthos Green Energy.

