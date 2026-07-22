Polska firma podbija Rumunię
ONDE SA wchodzi na rynek rumuński. Właśnie podpisała pierwszy kontrakt na budowę farmy wiatrowej wartą 8,5 mln euro netto (ok. 36,8 mln zł). Polska firma będzie budować fundamenty pod turbiny i infrastrukturę średniego napięcia. Inwestycja ma być realizowana do 2028 roku.
Toruńska ONDE SA to firma specjalizująca się wykonywaniu infrastruktury dla energetyki odnawialnej szczególności farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii (BESS) w Polsce, Niemczech, krajach bałtyckich, a teraz także w Rumunii.
Do tej pory zrealizowała lub realizuje 104 projekty związane z energetyką wiatrową i 356 z fotowoltaiką.
Spółka zapowiada, że Rumunia, z rosnącą podażą projektów wiatrowych i systemem aukcji CfD, ma być dla niej rynkiem długofalowym.
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