Amerykańskie SMR dla Polski. Jest umowa!

Orlen Synthos Green Energy i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) podpisały umowę na zaprojektowanie przeznaczonej dla Polski wersji reaktora BWRX-300.

GVH jest dostawcą technologii BWRX-300. Umowa została podpisana w siedzibie Departamentu Energii USA w Waszyngtonie w obecności zastępcy sekretarza energii James Danly’ego, ministra energii Miłosza Motyki oraz pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochny.

Umowa Orlen Synthos Green Energy z GE Vernova Hitachi na zaprojektowanie polskiej wersji reaktora BWRX-300 ma wartość ponad 100 mln dol., sam projekt powinien być gotowy w przyszłym roku - poinformował PAP prezes OSGE Rafał Kasprów.

Projekt referencyjny dla Polski

Jak poinformowało OSGE, na mocy umowy PGDA (The Poland Generic Design Agreement) spółka zainwestuje w opracowanie szczegółowego projektu BWRX-300, który posłuży jako projekt referencyjny dla wszystkich planowanych reaktorów SMR w Polsce. Przygotowana dokumentacja projektowa będzie uwzględniać takie wymagania polskiego prawa i przepisów, oraz wszelkie inne elementy, które nie mają odpowiednika na poziomie europejskim.

Jak podkreśliło Ministerstwo Energii, tzw. projekt generyczny będzie wspólną, wzorcową dokumentacją dla wszystkich przyszłych elektrowni tego typu w kraju. Dzięki temu przy kolejnych inwestycjach nie będzie potrzeby tworzenia pełnej dokumentacji od podstaw, a zmiany ograniczą się do elementów specyficznych dla danej lokalizacji - zaznaczyło ME.

Według ministerstwa, takie rozwiązanie skraca czas przygotowania budowy, zmniejsza ryzyko projektowe, obniża koszty poprzez efekt skali, zwiększa przewidywalność harmonogramów, a w praktyce oznacza przejście z etapu koncepcyjnego do modelu seryjnej realizacji.

Wicesekretarz Danly ocenił, że umowa to wyraźny sygnał, iż zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo energetyczne Polski pozostaje niezmienne. Według ministra Motyki Polska może być liderem technologii SMR w Europie, a kolejny krok w tym kierunku właśnie został postawiony.

W ocenie pełnomocnika Wojciecha Wrochny, projekt generyczny to fundament budowy floty reaktorów w modelu powtarzalnym. „Standaryzacja oznacza niższe koszty jednostkowe i większą konkurencyjność. To także szansa na rozwój krajowych kompetencji oraz udział polskich firm w realizacji zaawansowanych projektów technologicznych” – dodał Wrochna.

Standaryzacja projektu reaktora przyspieszy wdrożenie

Prezes GE Vernova Hitachi Jason Cooper stwierdził z kolei, że rozwój generycznego projektu BWRX-300 przyspieszy jego wdrożenie w Polsce i jest kolejnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki wspólnej wizji i inwestycjom.

„Projekt będzie miał zastosowanie przy wdrożeniu floty reaktorów BWRX-300 w wielu lokalizacjach w Polsce. Takie podejście do projektu jest kluczowym elementem strategii OSGE i pozwoli na znaczne obniżenie kosztów dzięki standaryzacji projektów oraz stworzeniu rozbudowanego łańcucha dostaw. W rezultacie obniży to koszty energii elektrycznej dla polskiego systemu energetycznego, a ostatecznie także dla odbiorców końcowych” – podkreślił z kolei prezes OSGE Rafał Kasprów.

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz prywatny chemiczny koncern Synthos, należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola.

BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor powstaje w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington, ma być gotowy w 2029 r.

