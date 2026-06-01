Zapamiętajcie go! Procesor RTX Spark to centrum rewolucji AI

Dyrektor koncernu Nvidia Jensen Huang zaprezentował w poniedziałek w Tajpej układ dla komputerów osobistych RTX Spark, zoptymalizowany pod kątem sztucznej inteligencji (AI). Wizyta na Tajwanie to część azjatyckiego tournee Huanga, podczas którego szef Nvidii ogłosił wzrost wydatków w łańcuchu dostaw na Tajwanie do 150 mld dolarów rocznie.

Nie ulega wątpliwości, że ta rewolucja w dziedzinie komputerów jest równie ważna, jak przekształcenie telefonu w to, co dziś znamy jako smartfon – podkreślił Huang w trakcie wystąpienia przed otwarciem targów technologicznych Computex w Tajpej.

Procesor RTX Spark firmy Nvidia ma być kluczem do globalnej rewolucji AI

Układ RTX Spark trafi jesienią do urządzeń z systemem Windows, produkowanych m.in. przez firmy Lenovo, HP oraz Dell. Nowa technologia umożliwi lokalne działanie zaawansowanych agentów AI, czyli programów samodzielnie wykonujących złożone zadania w imieniu użytkownika.

Wcześniej, 27 maja, szef koncernu o wartości szacowanej na 5 bln dolarów zapowiedział potężne plany inwestycyjne.

„Trzy, cztery lata temu Nvidia wydawała na Tajwanie 10-15 mld dolarów rocznie. Teraz płacimy naszym partnerom 100 mld, a kwota ta wzrośnie do 150 mld dolarów każdego roku” – podkreślił prezes, nazywając wyspę „centrum” rewolucji AI. Huang wyjaśnił, że tak ogromne nakłady u lokalnych podwykonawców napędzają cały tamtejszy ekosystem technologiczny. Koncern zamierza też wybudować w centrum Tajpej potężny kompleks biurowy Constellation i do 2030 r. czterokrotnie zwiększyć zatrudnienie na wyspie - do 4 tys. pracowników.

Na współpracę z gigantem liczy Korea Płd.

Huang uda się w piątek do Korei Płd., która upatruje szans na lukratywną kooperację z Nvidią w sektorze fizycznej sztucznej inteligencji i robotyki. Planowane spotkania z kierownictwem lokalnych potęg, w tym firm Samsung, LG, SK i Naver, skutecznie napędzają w ostatnich dniach giełdowe wzrosty w Seulu.

Jego podróż po Azji zbiega się w czasie z nowymi restrykcjami ze strony USA i Chin.

Szef Nvidii, koncernu o wartości szacowanej na 5 bln dolarów zapowiedział potężne plany inwestycyjne

Wojna technologiczno-handlowa USA i Chin

Zgodnie z opublikowanymi w niedzielę wytycznymi, Waszyngton uszczelnił przepisy eksportowe, aby zablokować sprzedaż najbardziej zaawansowanych układów scalonych do zagranicznych filii chińskich przedsiębiorstw.

Z kolei Chiny ogłosiły w poniedziałek zaostrzenie przepisów, chcąc zapobiec niekontrolowanemu transferowi technologii i specjalistów w kluczowych sektorach, w tym AI. Wchodzące w życie 1 lipca regulacje pozwolą władzom w Pekinie m.in. na unieważnianie zakończonych już zagranicznych przejęć chińskich spółek.

Podróż urodzonego na Tajwanie Huanga budzi tam ogromne zainteresowanie, a kierowana przez niego amerykańska firma stanowi jeden z istotnych elementów geopolitycznej układanki w regionie Azji Wschodniej. W maju szef Nvidii uczestniczył w delegacji towarzyszącej prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi podczas jego wizyty w Chinach.

Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

