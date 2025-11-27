Lawina rusza! AI może już wykonać dużą część pracy ludzi

Modele sztucznej inteligencji są już wystraczająco zaawansowane i niedrogie, by móc wykonywać pracę blisko 12 proc. amerykańskiej siły roboczej - wynika z raportu Massachusetts Institute of Technology (MIT), który w czwartek omawia magazyn „Fortune”.

Badanie, które opublikowano w środę, koncentruje się na pracach, jakie sztuczna inteligencja może wykonać taniej niż ludzie. Jego autorzy zastrzegają jednak, że raport dotyczy technicznych możliwości AI oraz tego, w jakich rodzajach obowiązków zamiana ludzi na modele sztucznej inteligencji jest obecnie wykonalna, a nie tego, jakie miejsca pracy znikną z rynku w określonym czasie.

Raport opiera się na analizie 32 tys. umiejętności zawodowych w 923 rodzajach pracy w 3 tys. amerykańskich hrabstw.

AI schodzi do poziomu zwykłych zajęć

Jak dotąd AI zastępowała ludzi głównie w sektorze zaawansowanych technologii; teraz badacze z MIT ustalili, że może ona wykonywać wiele prac w takich specjalizacjach, jak np. finanse, administracja sektora służby zdrowia, logistyka, usługi, księgowość czy zarządzanie kadrami.

Według wcześniejszego badania Laboratorium Nauk Komputerowych i Sztucznej Inteligencji MIT całkowite zastąpienie pracowników przez AI w krótkim terminie miało być w wielu sytuacjach zbyt kosztowne lub mało praktyczne.

Jak komentuje „Fortune”, dla amerykańskich firm wniosek z najnowszego raportu MIT powinien być taki, że okres, w którym wykorzystywanie pracy AI wydaje odległą przyszłością, dobiega końca. Dla rządów jest to sygnał, że należy zająć się takimi kwestiami, jak przekwalifikowywanie pracowników, wspieranie sektorów i regionów narażonych na bezrobocie oraz przygotowanie planów wsparcia socjalnego i systemu podatków dla tych obszarów rynku, gdzie AI może już wykonywać dużą część pracy.

PAP, sek

