Czarnek: rząd wrócił do łupienia Polaków na paliwie

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział w czwartek złożenie projektu ustawy, która poprzez obniżki VAT i akcyzy ma przywrócić ceny paliw sprzed kilku dni, gdy obowiązywał rządowy program CPN. Jak podkreślał, obecne podwyżki cen uderzają m.in. w Polaków udających się właśnie na urlopy.

W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

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Rząd „postanowił złupić Polaków”

O podwyżkach cen paliw na stacjach, które nastąpiły po zakończeniu obowiązywania pakietu CPN, mówili w czwartek politycy PiS na konferencji prasowej. Wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek stwierdził, że - kończąc program w momencie, gdy zaczyna się sezon urlopowy - rząd „postanowił złupić Polaków” udających się na wakacje.

Macie prezent na wakacje od Koalicji Obywatelskiej 🫣 Ropa po 73 dolary, dolar 3,7 zł - przy podobnych parametrach za naszych czasów paliwo było po 5,60 - komentował wczoraj poziom cen paliw Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.

Polityk zapowiedział powrót PiS do propozycji sprzed kilku miesięcy, gdy ceny paliw gwałtownie wzrosły w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormuz. Zapowiedział złożenie projektu ustawy obniżającej podatki na paliwo, w tym VAT z 23 do 8 proc., a także obniżający akcyzę na paliwa.

Według niego nową ustawę Sejm mógłby przyjąć jeszcze na trwającym obecnie posiedzeniu Sejmu, a następnie, by przyspieszyć proces, powinno się - zdaniem Czarnka - zwołać nadzwyczajne posiedzenie Senatu, by zajął się ustawą. W ten sposób, według Czarnka, ceny paliw mogłyby spaść do poziomów z ostatnich dni czerwca w przeciągu kilku najbliższych dni.

Pakiet CPN to obniżka stawek podatków

Rządowy pakiet przepisów „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) został wprowadzony pod koniec marca w reakcji na wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ramach pakietu obniżono VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a stawka akcyzy została obniżona o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Z niższym VAT-em powiązano możliwość ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych. Obniżona akcyza obowiązywała do 15 czerwca, natomiast obniżony VAT - do 30 czerwca.

Ministerstwo Finansów oszacowało koszty programu na 4,7 mld zł.

PAP, sek

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