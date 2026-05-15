Spokojniej pod dystrybutorami. Na jak długo?

Krajowy rynek stopniowo się uspokaja po wcześniejszych dynamicznych wahaniach wywołanych sytuacją w rejonie cieśniny Ormuz; na stacjach paliw zapowiada się obniżka cen detalicznych.

Średnia cena benzyny 95 spadła w skali tygodnia o 19 gr/l i obecnie wynosi 6,28 zł/l, natomiast olej napędowy potaniał o 46 gr/l do 6,81 zł/l, jak podają notowania e-petrol.pl. Tańszy jest również autogaz, który kosztował w połowie tygodnia średnio 3,72 zł/l.

Pakiet CPN do końca maja

Czynnikiem stabilizującym rynek pozostaje decyzja o przedłużeniu pakietu ,,Ceny Paliwa Niżej” do końca maja. Obowiązuje on na wszystkich stacjach w Polsce od 31 marca i określa maksymalne ceny paliw, w celu ograniczenia ich wzrostu. Na początku czerwca zapadnie decyzja w sprawie ewentualnej zmiany prawa, które umożliwiłoby przedłużenie pakietu na kolejne miesiące.

Ceny w ramach CPN ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową oraz podatek VAT.

Sam podatek VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa został obniżony, z 23 procent do 8 procent i ma obowiązywać do 31 maja. Wprowadzone rozporządzenie obniża również akcyzę do 31 maja, o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Co dalej?

Prognoza analityków dla rynku detalicznego, przy założeniu braku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie wskazuje, że ceny benzyny będą ustabilizowane z możliwością niewielkich zmian, a ceny diesla i autogazu będą się obniżać, ale już w mniejszym stopniu.

Z wyliczeń e-petrol.pl, w tygodniu 18-24 maja średnia cena benzyny 98 może się mieścić w przedziale 6,73-6,84 zł/l, ceny benzyny 95 powinny kształtować się w granicach 6,24-6,35 zł/l, natomiast za olej napędowy kierowcy zapłacą od 6,74 do 6,85 zł/l, a za autogaz od 3,63 do 3,72 zł/l.

Na podstawie PAP opracowała Ida Hadaś

