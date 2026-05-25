Czarnek: Odejście „Tuska krakowskiego” to początek

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenił, że referendum w Krakowie to początek fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy odejściem premiera Donalda Tuska. Dziś mamy do czynienia z odejściem „Tuska krakowskiego”, ale to się zakończy odejściem Tuska – mówił w poniedziałek na Rynku w Krakowie.

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

To jest z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska. Bo dziś mamy do czynienia z odejściem „Tuska krakowskiego”, ale to się zakończy odejściem Tuska – mówił Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na przyszłego premiera, na porannej konferencji prasowej w Krakowie.

Jego zdaniem stanie się tak, bo - jak ocenił - obecny rząd koalicyjny jest postrzegany przez Polaków tak, jak Aleksander Miszalski przez Krakowian. Według Czarnka, wynik referendum w Krakowie to też osobista porażka premiera Tuska, który tu wspierał Miszalskiego.

Europosłanka, wiceprezes PiS Beata Szydło podczas konferencji prasowej na Rynku Głównym w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski

PiS nie odkrywa kart w sprawie kandydata w wyborach w Krakowie

Uczestnicząca w konferencji b. premier, europosłanka Beata Szydło powiedziała, że mieszkańcy Krakowa „pokazali, że nie warto wątpić w możliwość zwycięstwa”.

To miasto musi odzyskać swoją wielkość, swoją pozycję, swoje miejsce, ale przede wszystkim Krakowianie muszą mieć poczucie tego, że tutaj w mieście jest gospodarz, który razem z nimi chce tworzyć przyszłość Krakowa – powiedziała Szydło.

Podczas konferencji prasowej nie padły nazwiska ewentualnych kandydatów PiS na prezydenta miasta. Zapytany o to Czarnek odpowiedział, że zostanie nim „ktoś, kto będzie miał wielkie szanse na to, żeby zmienić rzeczywistość w Krakowie, ale wszystko jest otwarte”. Dodał, że PiS jest otwarty na „wszystkie możliwe kierunki współpracy”.

„Wszystkie kierunki są otwarte, nic nie zamykamy. Intensywnie myślą nasze struktury krakowskie z panią premier na czele, jak to dobrze zrobić dla Krakowa” – dodał.

O inicjatywie referendum w Krakowie

Referendum było inicjatywą grupy obywateli, której twarzą stał się przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman. Do akcji referendalnej przyłączyli się politycy opozycji, a także środowisko radnego, byłego posła PO Łukasza Gibały – głównego rywala Miszalskiego w wyborach w 2024 r.

Przeciwnicy zarzucali Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podobały się im również sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania.

PAP, sek

