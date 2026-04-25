„Myśląc Polska. Alternatywa 2.0” – debata o gospodarce i finansach

Wypływ ludzi najzdolniejszych jest bardzo poważnym mankamentem naszego życia społecznego i naszego życia gospodarczego. On może nie jest zauważalny w statystykach, ale gdyby ci ludzie byli w Polsce, to mielibyśmy, i wyższe PKB, i przede wszystkim wyższą strukturę gospodarczą” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0” – relacjonuje portal wPolityce.pl

Przebudowa naszego ustroju jest konieczna dla polskiego rozwoju gospodarczego - ocenił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do tego musimy mieć inaczej zorganizowane państwo i musi nastąpić eliminacja z naszej klasy politycznej tych, którzy nie przestrzegają żadnych reguł, począwszy od przyzwoitego języka - dodał.

Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas zorganizowanej przez PiS konferencji na temat gospodarki i finansów, pod hasłem „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Podobną nazwę nosiły również większe konwencje tego ugrupowania, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi.

Po prezesie PiS przemówienia programowe wygłosili wiceprezes PiS, szef EKR, były premier Mateusz Morawiecki i wiceprezes PiS, kandydat na premiera Przemysław Czarnek.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na początku zażartował, że nie jest ekonomistą, ale „troszkę” nauczył się od szefa EKR Mateusza Morawieckiego.

Ośmielę się powiedzieć kilka słów na temat warunków szybkiego wzrostu Polski, szybkiego dorównania do poziomu PKB, z którym powinniśmy się porównywać. Leżymy w konkretnym miejscu Europy między Rosją a Niemcami. Rosja, jaka jest, każdy wie, natomiast Niemcy to jest wysoko rozwinięte państwo europejskie, przeżywające dzisiaj kłopoty gospodarcze, ale mimo wszystko dysponujące dzisiaj potężną gospodarką — wskazał.

I to zrównanie się – oczywiście przy założeniu, że Niemcy się nie rozwijają, co jest założeniem z jednej strony niepewnym, a z drugiej niekoniecznie korzystnym dla nas – moglibyśmy osiągnąć przy wzroście o 30 procent, czyli mniej więcej takim, trochę mniejszym nawet od tego, który uzyskaliśmy w ciągu ośmiu bardzo trudnych lat, bo gdyby nie było covidu, nie było wojny, to z całą pewnością ten wzrost byłby wyraźnie większy — powiedział prezes PiS.

Konferencja Prawa i Sprawiedliwosci „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0” trwa w Warszawie / autor: materiały prasowe / Flickr PiS Photostream

Fundamentalna sprawa

Kaczyński wskazał również, że dla zapewnienia Polsce „gospodarczej przyszłości”, konieczne jest zdobycie najważniejszych kwalifikacji w najnowocześniejszych działach gospodarki takich jak sztuczna inteligencja. Według niego, konieczna jest również przebudowa oświaty w kierunku umocnienia tożsamości i lojalności wobec państwa czy powrót do programu „obudzenia kapitału”, który jest w prywatnych przedsiębiorstwach i spółkach skarbu państwa.

To jest kwestia zupełnie fundamentalna. Jeżeli porównać na przykład to wszystko, co wszystko pozostało w Polsce i to, o czym wiemy, że było. Mówię tutaj, przede wszystkim o architekturze dajmy na to XIV wieku i porównać to już nawet nie z terenem obecnych Włoch, z naszym dorobkiem, to widać ogromną różnicę. I ta różnica to była różnica wynikająca z zasobu kwalifikacji naszego społeczeństwa, także z jego niskiej liczebności. I w dalszym ciągu jest tu kłopot — powiedział.

„Sprawa kształcenia, przebudowy oświaty nie tylko w tym kierunku, który jest ściśle związany z danymi specjalizacjami. To jest przebudowa oświaty i całego dyskursu społecznego w kierunku umocnienia naszej tożsamości i naszej lojalności. Lojalności wobec państwa. Gotowości Polaków do tego, żeby pracować w Polsce, albo przynajmniej po części pracować w Polsce, bo dzisiaj ten wypływ ludzi najzdolniejszych jest bardzo poważnym mankamentem naszego życia społecznego i naszego życia gospodarczego. On może nie jest zauważalny w statystykach, ale gdyby ci ludzie byli w Polsce, to mielibyśmy i wyższe PKB i przede wszystkim wyższą strukturą gospodarczą” — stwierdził.

Konferencja Prawa i Sprawiedliwosci „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0” - wystąpienie Mateusza Morawieckiego / autor: materiały prasowe / Flickr PiS Photostream

»» Relacja z konferencji Prawa i Sprawiedliwości na portalu wPolityce.pl w publikacji Polska musi dogonić gospodarczo Niemcy. Prezes Jarosław Kaczyński: Wypływ ludzi najzdolniejszych jest bardzo poważnym mankamentem

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Podaż pieniądza: skąd tak wielka fala gotówki w marcu?

Uwaga na podrabianą kawę! Uruchom węch, smak i wzrok

Klamka zapadła: stacja TVN ma nowego właściciela!

»»Wystrzeliła sprzedaż detaliczna – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24