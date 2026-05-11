Co z dopłatami do cen paliw po 15 maja?

Ministerstwo Energii rekomenduje utrzymanie rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, który obowiązuje do 15 maja - poinformował w niedzielę szef resortu Miłosz Motyka. Dodał, że decyzja w tej sprawie zapadnie na początku tygodnia.

Decyzję podejmiemy na początku przyszłego tygodnia. Myślę, że ze strony resortu energii ta rekomendacja jest, by program jeszcze utrzymać - poinformował Motyka, pytany w TVN24, jakie są szanse na przedłużenie programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który obowiązuje do 15 maja.

Dodał, że stale konsultuje sytuację na rynkach paliw z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. - Natomiast dzisiaj jeszcze ona moim zdaniem nie kształtuje się tak optymistycznie, by móc ten program wygasić, choć oczywiście mamy nadzieję, że w kolejnych tygodniach presja, też gospodarcza, będzie tak silna, że do uspokojenia się sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu dojdzie - mówił minister energii.

Zdaniem Motyki częściowe odblokowanie cieśniny Ormuz, byłoby „krokiem do przodu”, który umożliwiłby rozpoczęcie rozmowy o wygaszaniu programu. - Jesteśmy nadal wszyscy zakładnikami tej sytuacji. Stąd ten program na dzisiaj jest utrzymywany - wskazał.

Jak może przebiegać wygaszenie programu CPN?

Szef ME pytany, jak miałoby przebiegać wygaszanie CNP, wskazał że należałoby to przeprowadzić w dwóch etapach. - Mamy akcyzę, mamy VAT. VAT jest bezpośrednio połączony z ceną maksymalną, więc w takich krokach myślę należałoby wygaszać ten program - mówił.

Ocenił, że można by było zacząć rozmawiać na ten temat, gdyby cena diesla w portach morskich ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) spadła do ok. 850 - 900 dol. za tonę, a cena baryłki poniżej 80 dol.

Minister energii poinformował, że według wyliczeń resortu program CPN miesięcznie kosztuje budżet 1 mld 600 mln zł, a kierowcy zaoszczędzili dzięki niemu 3 mld zł w ciągu miesiąca.

Motyka zadeklarował, że nie ma obecnie ryzyka, żeby w Polsce zabrakło paliwa lotniczego.

Pytany o turystykę paliwową minister energii przekazał, że różnica wynosi kilka procent w ujęciu miesiąc do miesiąca i rok do roku. - Więc nadmiernej turystyki paliwowej, poza momentem świątecznym, nie widzieliśmy - podał.

Prognozy dla rynku paliw

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Od piątku do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,46 zł; benzyny 98 - 6,96 zł; a oleju napędowego - 7,31 zł.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz – cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.

PAP, sek

