Znany hotelarz promuje demografię. Są śliczne efekty!

Właśnie świętujemy narodziny dzieci z prodemograficznego programu hoteli Arche. Otrzymaliśmy sześć zweryfikowanych zgłoszeń, w tym dwa pierwsze praktycznie w bardzo przybliżonym czasie. Stąd zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę specjalną nie jednej, ale obydwóm noworodkom — informuje prezes Grupy Arche Władysław Grochowski.

Pierwsze dzieci z programu Arche Pokolenia

To Maja - córka Weroniki i Philipa Biel - mieszkających koło Warszawy, poczęta w trakcie pobytu w Dworze Uphagena w Gdańsku; ich tata posiadający dysponujący obywatelstwem polskim i amerykańskim, pracuje w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

Maja jest córką Weroniki i Philipa Biel. Tyłem siedzi Władysław Grochowski / autor: materiały prasowe Grupy Arche

Drugim dzieckiej jest Dante Laurens Versteeg Lipiński, syn Anny i holendra Petera, który urodził się w Bergen op Zoom - chłopczyk posiada obywatelstwo polskie i niderlandzkie.

Z rąk prezesa Grochowskiego rodzice Mai otrzymali nagrodę specjalną dla pierwszych rodziców biorących udział w programie promującym dzietność w hotelach Arche, natomiast zgodnie z prośbą rodziny Dante Laurensa powitalny prezent zostanie odebrany w ciągu miesiąca, gdy znajdą na to dogodny termin.

Wszyscy kolejni goście hoteli Arche biorący udział w akcji Arche Pokolenia otrzymają gratisowe przyjęcie rodzinne np. z okazji chrztu.

39 rodziców-pracowników Arche dostało bonus

„Warto dodać, że również w ramach tej akcji już 39 rodziców nowo narodzonych pociech naszych pracowników otrzymało każdorazowo wypłaty w kwocie 10 tys. zł. W przyszłości chcemy poszerzać akcję, wspierając dzieci „Arche” w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy. W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej, kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania. Zapraszamy też innych przedsiębiorców do włączenia się do działań prodemograficzych i budowania własnych systemów zachęt” — mówi Władysław Grochowski.

Odwrócić negatywny trend

Przypomnijmy, że we wrześniu ub.r. polski filantrop i przedsiębiorca z sektora hotelarsko-deweloperskiego prezes Grupy Arche Władysław Grochowski uruchomił program mający na celu zahamowanie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Seria zachęt dla pracowników, nabywców mieszkań i hotelowych gości, objęła bezpłatne imprezy okolicznościowe z okazji narodzin, a nawet nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł, motywujące do rodzenia dzieci. Tymi działaniami biznesmen zwrócił uwagę mediów i opinii publicznej na całym świecie na rosnący problem demograficzny.

W Polsce od lat mamy więcej zgonów niż urodzeń, stąd nasza populacja stale maleje i to nie tylko z powodu ujemnego przyrostu naturalnego, ale również emigracji, zwłaszcza młodych osób. Liczba ludności Polski na koniec 2025 r. wyniosła 37,332 mln osób. Populacja kraju zmniejszyła się w skali roku o ok. 157 tys. osób, co stanowi jeden z największych ubytków w historii powojennej, wyprzedzający wcześniejsze prognozy demograficzne. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS nadchodzi drastyczny spadek liczby ludności i głębokie zmiany w strukturze wiekowej. Polska będzie pustoszeć z dekady na dekadę.

Biznes powinien mocniej włączać się w problemy społeczne w tym wspierać odwrócenie negatywnego trendu demograficznego. Polska wydaje grube miliardy na obronność, tylko co z tego skoro unicestwi nas demografia – wskazuje Władysław Grochowski.

Działania w ramach programu Arche Pokolenia to wsparcie dla rodziców, którzy zdecydują się na poprawę naszej sytuacji demograficznej. Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 24 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami np. chrzcinami, zorganizowane w jednym z naszych sal eventowych lub restauracji.

Za to benefitów w postaci 10 tys. zł za każde urodzone dziecko mogą nadal spodziewać się pracownicy firmy oraz nabywcy naszych mieszkań. A już na jesieni posadźmy pierwsze drzewa w Parku Pokoleń w Łochowie, gdzie każde z nich będzie przypisane urodzonemu w programie Arche bobasowi — podsumowuje Grochowski.

Dzięki programowi Arche Marcel Biel ma siostrzyczkę Maję / autor: materiały prasowe Grupy Arche

„ Impact investing”, czyli pozytywne działanie społeczne

„Projekt jest częścią głębszej strategii Grupy Arche i Fundacji Leny Grochowskiej określanej jako tzw. „impact investing” (inwestycje wpływu), gdzie lokowanie kapitału ma na celu wygenerowanie wymiernego, pozytywnego wpływu społecznego, przy jednoczesnym osiągnięciu zysku finansowego. Nasza marka od lat jest znana nie tylko z hoteli, ale również z ratowania zabytków, często ulokowanych w nieoczywistych zapomnianych lokalizacjach, oraz spektakularnych rewitalizacjach społecznych z włączeniem grup wykluczonych. Sukces tej strategii polega na finalnym wytworzeniu nie tylko nowych miejsc pracy, ale także wpływów podatkowych w miejscach pozostawionych samym sobie i zapomnianych przez świat — wyjaśnia Adam Białas dyrektor ds. komunikacji i operacji i rzecznik prasowy Grupy Arche.

Źródło: materiały prasowe Grupy Arche, oprac. sek

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