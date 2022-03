Black Red White wspiera uchodźców

Grupa BRW przekazuje 1 000 materacy dla uchodźców z Ukrainy. Trafiają one do organizujących bazę noclegową hoteli Arche

Pierwsza transza 200 materacy wyruszyła do Folwarku i Pałacu w Łochowie, druga – 300 materacy do hotelu w Siedlcach. Zakwaterowani zostaną tam uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy. Kolejne 500 materacy w najbliższych dniach zostanie dostarczone do magazynu Arche, skąd będą dalej dystrybuowane do kolejnych lokalizacji.

Grupa BRW zdecydowała się dołączyć do działań podejmowanych przez sieć hoteli, aby przyśpieszyć budowę bazy noclegowej, tym samym zwiększając efektywność organizowanej pomocy.

Mat.Pras./KG