Biznesmen filantrop nagrodzi za... spłodzenie potomstwa
Polski filantrop i przedsiębiorca z sektora hotelarsko-deweloperskiego prezes Grupy Arche Władysław Grochowski właśnie uruchomił program mający na celu zahamowanie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Seria zachęt dla pracowników, nabywców mieszkań i hotelowych gości, ma motywować do rodzenia dzieci. Tymi działaniami biznesmen, chce zwrócić uwagę na rosnący problem demograficzny, a także zachęcić inne firmy do wdrażania kolejnych zachęt promacierzyńskich.
W Polsce od lat mamy więcej zgonów niż urodzeń, stąd nasza populacja stale maleje i to nie tylko z powodu ujemnego przyrostu naturalnego, ale również emigracji, zwłaszcza młodych osób. Jeśli nic się nie zmieni, to zgodnie z projekcję demograficzną ONZ w 2100 r. będzie 14 milionów Polaków, w tym około 7 milionów w wieku produkcyjnym, a w roku 2200 nasza populacja wynosić będzie jedynie około 4 milionów i dalej spadać.
Na tę dramatyczną sytuację zareagował prezes Grupy Arche, który ogłosił własny program wspierania dzietności i poprawy wskaźników demograficznych. Władysław Grochowski, który często nazywany jest przez pracowników Dziadziem Władziem, zachęca też inne firmy do pójścia w jego ślady - czytamy w informacji prasowej Grupy Arche.
Biznes powinien mocniej włączać się w problemy społeczne w tym wspierać odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. W 2026 r. Polska wyda na obronność blisko 5 proc. PKB, co nominalnie może oznaczać nawet ponad 200 mld zł, tylko co z tego skoro unicestwi nas demografia - wskazuje biznesmen.
Niedawno w podwarszawskim Otwocku z wielkim sukcesem ruszyliśmy z pilotażowym programem mieszkań senioralnych Arche Pokolenia. Teraz poszerzamy go o wsparcie dla rodziców, którzy zdecydują się na poprawę naszej sytuacji demograficznej - mówi właściciel Grupy Arche.
Wsparcie dla rodziców od poczęcia do wychowania
Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami np. chrzcinami, zorganizowane w jednym z naszych sal eventowych lub restauracji. Ponadto rodzice pierwszego dziecka urodzonego w ramach tego programu dostaną także wózek i specjalny pakiet powitalny – zapowiada Władysław Grochowski.
Benefitów w postaci 10 tys. zł za każde urodzone dziecko mogą się spodziewać pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań zbudowanych przez Grupę Arche przez 5 lat od daty zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe.
Władysław Grochowski podkreśla, że w kilku obiektach sieci Arche znajdują się zrewitalizowane kościółki gotowe na udzielanie ślubów czy chrztów. Zapowiada, że w obiektach Zamek Janów Podlaski oraz Pałac i Folwark Łochów powstaną też parki z drzewami, które będą sadzone po każdych narodzinach i opatrzone tabliczką z imieniem potomka.
W przyszłości bardzo chciałbym też poszerzać nasz program wspierający dzieci w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy. W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej, kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania… Zapraszamy też innych przedsiębiorców do włączenia się do tej akcji i budowania własnych systemów zachęt — apeluje Władysław Grochowski.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania nagród w ramach programu Arche Pokolenia dla rodziców znajdują się w regulaminie akcji dostępnym na stronach internetowych firmy.
Materiały prasowe Grupy Arche, oprac. sek
