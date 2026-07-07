Ranking najsilniejszych marek ciągników. Do euforii daleko

Czerwiec przyniósł długo wyczekiwane odbicie na rynku nowych ciągników. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsze półrocze zakończyło się wyraźnie poniżej ubiegłorocznego poziomu. Najważniejsze trendy to: utrzymanie dominacji rynkowych liderów, słabnący popyt na traktory o większej mocy oraz rosnące zainteresowanie mniejszymi konstrukcjami.

Po słabszym maju rynek nowych ciągników wyraźnie przyspieszył. W czerwcu zarejestrowano 849 nowych maszyn – a zatem więcej niż wynosi średnia z ostatnich dwunastu miesięcy. To znak potwierdzający poprawę nastrojów, jednak wciąż zbyt słaby, żeby mówić o trwałym odwróceniu trendu. W ujęciu rok do roku sektor pozostaje bowiem na wyraźnym minusie. Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), opracowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) pokazują, że czerwcowe odbicie ma na razie charakter punktowy. O rzeczywistym ożywieniu będzie można mówić dopiero wtedy, gdy podobne wyniki utrzymają się w kolejnych miesiącach.

New Holland pręży muskuły

Zmienna koniunktura nie wpłynęła znacząco na układ sił wśród czołowych producentów. Zarówno w czerwcu, jak i po pierwszym półroczu zdecydowanym liderem pozostaje New Holland. Na kolejnych miejscach plasują się John Deere i Kubota, a czołówkę uzupełniają Deutz-Fahr oraz Case IH. Rok do roku pierwsza dziesiątka marek niemal się nie zmieniła. Nie sposób jednak nie dostrzec rosnącej „rodziny” pojazdów „made in China” i innych – mniej lub bardziej rozpoznawalnych – budżetowych marek i modeli – przede wszystkim z Azji.

Ostrożniej z droższymi maszynami

Najbardziej wyraźna zmiana dotyczy struktury rynku. Najsilniej spada sprzedaż ciągników wyposażonych w motory o średniej i wysokiej mocy. W przypadku niektórych modeli brylujących do niedawna w tym segmencie, liczba rejestracji skurczyła się niemal o połowę względem pierwszego półrocza ub.r. Jednocześnie rośnie zainteresowanie najmniejszymi ciągnikami, a popyt na maszyny o mocy 51-70 KM zachowuje się stabilnie.

Mazowsze – ciągnikowe eldorado

Najwięcej nowych ciągników tradycyjnie zarejestrowano na Mazowszu. Kolejne miejsca zajmują Wielkopolska i woj. łódzkie. Interesująco wyglądają także różnice w przeciętnej mocy nowo kupowanych maszyn. Na Kujawach i Pomorzu dominują zdecydowanie mocniejsze ciągniki niż średnio w kraju, podczas gdy w Małopolsce popyt koncentruje się na znacznie mniejszych konstrukcjach. Pokazuje to, jak silnie struktura zakupów zależy od charakteru gospodarstw w poszczególnych regionach.

Poznaj modele miesiąca

W zestawieniu najpopularniejszych modeli czerwca nie było niespodzianek. Trzy pierwsze miejsca zajęły ciągniki New Holland – T5.90S, T7.165 i T6.160 DC, a pierwszą piątkę uzupełniły Kubota EK1-261 i Solis 26 9+9 4WD. Czerwcowe dane nie pozostawiają wątpliwości: rynek nowych ciągników odbił po słabszym maju, ale do trwałego ożywienia wciąż daleko. Wyraźnie zmienia się natomiast struktura popytu.

Grzegorz Szafraniec

Na podst.: PIGMiUR, CEPiK, Krajowa Izba Gospodarcza, agrofoto.pl

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