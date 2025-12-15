Najpopularniejsze używane ciągniki

Rynek używanych ciągników rozwija się dynamicznie – w ciągu ostatnich 11 miesięcy zarejestrowano ponad 19,5 tysiąca takich traktorów. Rolnicy wciąż stawiają na praktyczne i tańsze modele, głównie zachodnich marek.

W czołowej dziesiątce plasują się w kolejności: John Deere, Massey Ferguson, Fendt, Zetor, Case, Claas, Ursus, New Holland i Deutz-Fahr.

Traktory z logo John Deere prowadzą w większości segmentów wiekowych, co odzwierciedla powszechne przekonanie użytkowników o ich nieprzeciętnie wysokiej trwałości. Z kolei Massey Ferguson króluje wśród maszyn starszych niż 20 lat, Fendt w gronie ciągników w wieku 6-10 lat, zaś Ursus utrzymuje wysoką pozycję dzięki atrakcyjnym cenom i prostej konstrukcji.

Nadal za ponad 90 proc. rejestracji odpowiadają ciągniki z importu.

Najczęściej kupowane są maszyny o mocy 100-200 koni mechanicznych, które bardzo dobrze sprawdzają się w większości gospodarstw.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24