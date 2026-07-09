Atak na Daniela Obajtka w kopalni Solino na oczach kamer!

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Prezes Zarządu spółki Solino Wojciech Kotlarek nie pozwolił na spotkanie europosła PiS Daniela Obajtka na spotkanie z protestującymi pracownikami, gdy były szef Orlenu próbował wejść do związkowców Kotlarek ruszył z rękami - pisze portal wPolsce24.tv

Szokujące sceny rozegrały się wokół kopalni Lubień. Zamiast dialogu z protestującymi pracownikami, obóz władzy i jego nominanci uciekają się do agresji. Podczas interwencji europosła Daniela Obajtka doszło do gwałtownych incydentów, w wyniku których naruszona została nietykalność cielesna posła!

Tłem dla tego skandalicznego aktu agresji jest niezwykle aroganckie zachowanie człowieka pełniącego funkcję prezesa zarządu i jednocześnie likwidatora kopalni Lubień. Głos w sprawie zabrała wiceprzewodnicząca związku zawodowego „Solidarność”, która ujawniła szokujące kulisy działań likwidatora wobec strajkujących robotników.

Z jej relacji wynika, że prezes zarządu bezprawnie wtargnął do pomieszczenia związkowego, w którym trwał protest zdesperowanych pracowników. Mimo że wiceprzewodnicząca związku ponad 20 razy wzywała go do opuszczenia lokalu „Solidarności”, ten ignorował jej apele.

»» O zajściu w kopalni Solino czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Wielka awantura w Solino. Prezes fizycznie zaatakował Daniela Obajtka. Ruszył na niego z rękami! WIDEO!

Oprac. sek

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