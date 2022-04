Energa delegowała Obajtka jako czasowego prezesa

Rada Nadzorcza Energi zdecydowała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu - przekazała w czwartek spółka. Dodano, że Obajtek będzie pełnił te obowiązki bez pobierania wynagrodzenia

Jak poinformowała Energa w czwartkowym komunikacie, „Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r. postanowiła delegować Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki VI bieżącej kadencji oraz VII kadencji”.

Wskazano, że VII kadencja rozpocznie się „od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Energa SA” zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021.

Dodano, że Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa zarządu spółki bez pobierania wynagrodzenia.

We wtorek Energa poinformowała, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został powołany do jej Rady Nadzorczej i będzie pełnił funkcję bez wynagrodzenia. Przypomniano, że Obajtek jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6 lutego 2018 r. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 r., pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Czytaj też: Paweł Majewski powołany na prezesa Enei

PAP/KG