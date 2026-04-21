38. dzień protestu głodowego pracowników "Solino". Kolejny pracownik w szpitalu

15 marca 2026 roku, o godzinie 20:00, rozpoczął się protest głodowy pracowników zakładu „Solino”. Pracownicy tej strategicznej polskiej spółki, należącej do Grupy Orlen, walczą o przyszłość zakładu i bezpieczeństwo miejsc pracy. Choć akcja protestacyjna trwa już 38 dni, rządzący nie podjęli żadnych działań, mających na celu rozwiązanie kryzysu.

Do protestu dołączyli kolejni pracownicy. Uczestnicy rotacyjnie zmieniają się w trakcie głodówki, jednak coraz więcej z nich trafia do szpitali z powodu pogarszającego się stanu zdrowia .

Uczestnicy protestu domagają się decyzji zapewniających przyszłe funkcjonowanie kompleksu solono-sodowego na Kujawach. Wśród postulatów znalazły się: przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją soli, sody i systemami magazynowania, przygotowanie programu obejmującego zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek oraz budowa warzelni.

Niszczenie bezpieczeństwa Polski w czasach Donalda Tuska

Zdaniem związkowców od dawna niszczony jest potencjał, który ma znaczenie dla bezpieczeństwa surowcowego, przemysłowego i energetycznego Polski — piszą przedstawiciele NSZZ Solidarność. Nie można mówić o bezpieczeństwie państwa i jednocześnie pozwalać na degradację infrastruktury, kompetencji i złóż o znaczeniu strategicznym — dodają.

Apel

Wiceprzewodnicząca „Solidarności” w „Solino”, Iwona Stachel-Góra, powiedziała na antenie Radia Maryja, że przez 37 dni ani premier, ani minister energii nie zainteresowali się sytuacją zakładu.

Nie wskazali konkretnego rozwiązania. Uważają, że się nic nie stało. Omijają temat. Istotne jest to, żeby wskazali, jakie mają plany co do nowych złóż, co do „Solino” i jakie przewidują działania. Mówią o jakiejś strategii, ale nikt jej nie widział ani o niej nie słyszał. Padają ogólniki, z których nic nie wynika. Istotne jest to, żebyśmy weszli na nowe złoża, żebyśmy mieli swoje magazyny i żebyśmy magazynowali strategiczne rezerwy w Polsce, nie w Niemczech – powiedziała Iwona Stachel-Góra.

Rząd Tuska od początku protestu nie wykazał jakiejkolwiek gotowości do rozmów. Zamiast konkretnych propozycji i rozwiązania kryzysu, „rządzący omijają temat”.

O co chodzi?

W dniu 15 marca 2026 roku o godzinie 20:00 rozpoczął się protest głodowy Pracowników Solino S.A. Pracownicy Solino podjęli dramatyczny krok, by zwrócić uwagę na proces niszczenia potencjału państwa polskiego, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa surowcowego, przemysłowego i energetycznego Polski.

Każdy dzień tego protestu jest dramatycznym świadectwem determinacji pracowników, którzy od tygodni alarmują o przyszłość zakładu, bezpieczeństwo miejsc pracy oraz los infrastruktury mającej znaczenie strategiczne dla regionu i państwa. Dziś ten alarm ponownie przybrał najbardziej przejmującą formę - karetkę i szpital - czytamy w oświadczeniu NSZZ „Solidarność” przy Solino S.A. - To jest rozpaczliwy krzyk ludzi, którzy od dawna czują, że zostali pozostawieni sami sobie.

IKS „Solino”. O spółce

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. to największy w Polsce producent solanki , należący do Grupy Orlen. Firma z siedzibą w Inowrocławiu zarządza strategicznymi podziemnymi magazynami ropy i paliw, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju.

pomorska, tysol, pap, jb