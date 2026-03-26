Dramat w kopalni soli: głodówka trwa, rząd Tuska milczy

Od 15 marca w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A., należących do Grupy Orlen, trwa dramatyczny protest głodowy pracowników. Choć stan zdrowia protestujących drastycznie się pogarsza, a trzech z nich trafiło już do szpitala, rząd Donalda Tuska wciąż milczy. Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, skierował do premiera oficjalny apel o natychmiastową interwencję, podkreślając, że stawką jest nie tylko los 250 rodzin, ale i bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Sytuacja stała się alarmująca po tym, jak uczestnicy zdecydowali się na zaostrzenie formy protestu poprzez odmowę przyjmowania płynów, co doprowadziło już do hospitalizacji trzech osób z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pomimo skrajnego wyczerpania pracowników, którzy walczą o jasną strategię rozwoju i przyszłość swojego zakładu, Premier Donald Tusk oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych wciąż nie podjęli dialogu i nie przedstawili planu ratunkowego.

Strategiczna spółka

Spółka Solino nie jest jedynie zwykłym zakładem przemysłowym, lecz kluczowym ogniwem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przedsiębiorstwo zarządza infrastrukturą o znaczeniu strategicznym, posiadając kawerny do magazynowania ropy i paliw, które są niezbędne dla stabilności państwa. Skala działalności inowrocławskiej spółki jest fundamentalna dla krajowego rynku, ponieważ odpowiada ona za połowę całkowitych pojemności magazynowych ropy naftowej oraz około dwadzieścia procent pojemności paliw gotowych w Polsce. Eksperci od miesięcy alarmują, że jakiekolwiek osłabienie segmentu kawernowego w dobie napięć globalnych niesie ze sobą realne ryzyko dla bezpieczeństwa paliwowego kraju.

List do premiera

Wobec narastającego kryzysu, prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok skierował do szefa rządu oficjalne pismo, w którym w ostrych słowach domaga się natychmiastowej reakcji. Samorządowiec podkreśla, że sprawa osiągnęła już poziom krytyczny i nie może być dłużej ignorowana przez Radę Ministrów. Prezydent miasta oczekuje od premiera jednoznacznej deklaracji co do przyszłości Solino oraz przedstawienia precyzyjnego harmonogramu działań rozwojowych, które pozwolą na utrzymanie około 250 miejsc pracy. W apelu wskazano również, że brak zdecydowanych kroków rządu uderza w poczucie bezpieczeństwa gospodarczego mieszkańców regionu, zwłaszcza w kontekście wciąż nierozwiązanego problemu innej państwowej spółki, Inofamy SA.

Piłka po stronie rządu

Choć z protestującymi pracownikami spotkali się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, kluczowe decyzje leżą po stronie rządu, który sprawuje nadzór nad Grupą Orlen. Arkadiusz Fajok apeluje o pilne podjęcie dialogu ze wszystkimi stronami sporu, podkreślając, że w obecnej sytuacji konieczna jest odpowiedzialność za życie ludzi oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania strategicznej infrastruktury. Brak przejrzystego planu działania i dalsze milczenie resortów mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków społecznych i gospodarczych w całym województwie kujawsko-pomorskim i w kraju.

Zespół wGospodarce.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

